على طريقة فرش الملاية هل هجوم زينة على ريهام سعيد له سبب؟!
السبت 31/أغسطس/2019 - 11:13 ص
شهيرة النجار
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ما حدث من تصريحات حول البدانة والسمنة من المذيعة ريهام سعيد وما أثار ذلك من غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى بكافة أنواعها ثم إعلانها أنها لم تكن تقصد ومظلومة وحسبنت على من ظلموها ثم إعلانها الاعتزال للعمل الإعلامى بعدما تم إيقاف برنامجها وتحويلها للنيابة للتحقيق معها بتهم تكدير السلم العام وانضمام نقابة الإعلاميين للبلاغات وفى خضم هذه الأحداث هاجم عدد كبير من الإعلاميين والشيوخ ممن يعملون بالفضائيات ريهام سعيد وبطريقة صادمة ثم وجدت زملاء مهنة فى الفن لريهام يهاجمونها ولكن بشياكة مثل صلاح عبدالله حتى جاء كلام للممثلة زينة عن ريهام أنها هى عبء على الدولة وبتقل دمها و...... ومدعية مرض وتتريق على الغلابة و(......) وأنهت وصلة السباب أن ريهام فاضل إيه تانى غير أنها تشتم الناس بالأب والأم؟!
قوم ريهام لم تسكت قائلة ولاد من غير جواز ولا عقد ولا نسب ولسه ليكى عين تتكلمى؟ أنا اللى موجودة إزاى؟ على الأقل أنا ليه لزمة بنشر الخير مش (.......) والافتراء على الناس، بينى والله أنت ربنا يخدك.
الحقيقة أنا مذهولة من الوصلة الأولى ثم الثانية لكن الموضوع وصل لمرحلة مهينة يبقى السؤال لماذا زينة تحديدا ردت على ريهام تحديدا؟ هل فيه خلافات سابقة؟ كانوا بيتخانقوا على حاجة زمان مثلا؟ أنا شخصيا أعتقد (.......) زينة كانت بطلة السوشيال ميديا من كام أسبوع بسبب خناقتها مع أحمد عز فى مراسى بالعيد ومن عام وشوية دخلت فى مشاكل لما كانت فى دولة عربية وتطاولت على أمريكى كان من أصل مصرى وعلى أولاده ودخل الموضوع منعطفا آخر أما ريهام فمشاكلها كثيرة وحوادث فتاة المول والعمليات وادعاءات المتاجرة بالمرض أنا فعلا حزينة لما وصلنا إليه لأن مفترض دول اللى الناس منبهرة بهم! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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