على طريقة فرش الملاية هل هجوم زينة على ريهام سعيد له سبب؟!

ما حدث من تصريحات حول البدانة والسمنة من المذيعة ريهام سعيد وما أثار ذلك من غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى بكافة أنواعها ثم إعلانها أنها لم تكن تقصد ومظلومة وحسبنت على من ظلموها ثم إعلانها الاعتزال للعمل الإعلامى بعدما تم إيقاف برنامجها وتحويلها للنيابة للتحقيق معها بتهم تكدير السلم العام وانضمام نقابة الإعلاميين للبلاغات وفى خضم هذه الأحداث هاجم عدد كبير من الإعلاميين والشيوخ ممن يعملون بالفضائيات ريهام سعيد وبطريقة صادمة ثم وجدت زملاء مهنة فى الفن لريهام يهاجمونها ولكن بشياكة مثل صلاح عبدالله حتى جاء كلام للممثلة زينة عن ريهام أنها هى عبء على الدولة وبتقل دمها و...... ومدعية مرض وتتريق على الغلابة و(......) وأنهت وصلة السباب أن ريهام فاضل إيه تانى غير أنها تشتم الناس بالأب والأم؟!





قوم ريهام لم تسكت قائلة ولاد من غير جواز ولا عقد ولا نسب ولسه ليكى عين تتكلمى؟ أنا اللى موجودة إزاى؟ على الأقل أنا ليه لزمة بنشر الخير مش (.......) والافتراء على الناس، بينى والله أنت ربنا يخدك.



