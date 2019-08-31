بعد عمرو دياب.. هيفاء ورمضان ودوللى شاهين وغدا تامر حسنى بالعلمين

بعد حفل عمرو دياب الأسبوع الماضى بالساحل جاء الحفل الثانى لهيفاء وهبى بالساحل والذى يعد رقم اثنين بعد الحفل الأول لها والذى شهد حضورا كبيرا بعد غيابها وبسبب مرضها ليجىء بعد حفل هيفاء حفل محمد رمضان الذى أثار ضجة كبيرة ولا أريد التعليق عليه ليجىء زفاف كبير يكون عمرو دياب هو نجمه ويتم الختام بحفل الجمعة المقبل لتامر حسنى بالعلمين بعد حفل هيفاء وعمرو دياب وجينيفر لوبيز وقد كانت دولى شاهين نجمة الساحل فى أحد البلاجات الخاصة بالجمعة الماضية بعد غياب طويل ولوك مختلف أيضا ليؤكد أن الساحل الشمالى مازال الأول صيفا ساحبا البساط فى كمية الحفلات أو أسعار الفيللات أو الحكايات التى لا تنتهى.