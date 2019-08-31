ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد عمرو دياب.. هيفاء ورمضان ودوللى شاهين وغدا تامر حسنى بالعلمين

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:12 ص
بعد عمرو دياب.. هيفاء ورمضان ودوللى شاهين وغدا تامر حسنى بالعلمين
تامر حسنى
Advertisements
طباعة
شهيرة النجار
 
بعد حفل عمرو دياب الأسبوع الماضى بالساحل جاء الحفل الثانى لهيفاء وهبى بالساحل والذى يعد رقم اثنين بعد الحفل الأول لها والذى شهد حضورا كبيرا بعد غيابها وبسبب مرضها ليجىء بعد حفل هيفاء حفل محمد رمضان الذى أثار ضجة كبيرة ولا أريد التعليق عليه ليجىء زفاف كبير يكون عمرو دياب هو نجمه ويتم الختام بحفل الجمعة المقبل لتامر حسنى بالعلمين بعد حفل هيفاء وعمرو دياب وجينيفر لوبيز وقد كانت دولى شاهين نجمة الساحل فى أحد البلاجات الخاصة بالجمعة الماضية بعد غياب طويل ولوك مختلف أيضا ليؤكد أن الساحل الشمالى مازال الأول صيفا ساحبا البساط فى كمية الحفلات أو أسعار الفيللات أو الحكايات التى لا تنتهى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أوساسونا
-
x
17:00
-
برشلونة
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
بريشيا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
ماينز
يونيون برلين
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
بوردو
الدوري السعودي
الإتفاق
-
x
17:40
-
الأهلي
الرائد
-
x
18:05
-
الهلال
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون