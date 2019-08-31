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ستريم ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والدحيل رابط يلا شوت DOTAY بث مباشر الزمالك وتاوباتي كورة أونلاين لايف hd

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:10 ص
ستريم ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والدحيل رابط يلا شوت DOTAY بث مباشر الزمالك وتاوباتي كورة أونلاين لايف hd
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مشاهدة مباريات بطولة بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب لكرة اليد) والتى تقام فى المملكة العربية السعودية وبمشاركة نادى الوحدة من السعودية والزمالك من مصر والدحيل من قطر و برشلونة من اسبانيا و فاردار من مقدونيا و كييل من ألمانيا و مضر من السعودية و نيويورك سيتي من الولايات المتحدة الأمريكية .


مباريات البطولة

 تقام اليوم الثلاثاء مباراة تجمع جامعة سيدني من أستراليا مع كييل من ألمانيا  ومباراة اخرى بين مضر من السعودية و نيويورك سيتي من الولايات المتحدة الأمريكية وتقام غدا الاربعاء 3 مباريات .
 

مشاهدة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد
مشاهدة مباريات البطولة حث يتم نقل مباريات الاندية السعودية الوحدة ومضر و ايضا مباريا نادى الزمالك بث مباشر حيث يلعب الزمالك اول مبارياته اليوم الاربعاء .

 
مشاهدة مباريات الزمالك فى بطولة العالم للأندية لكرة اليد
سيتم نقل مباريات نادى الزمالك فى بطولة العالم للأندية لكرة اليد من خلال موقع كورة اون كما سيتم نقل جميع المباريات فى بث مباشر حيث تقام البطولة فى المملكة العربيه السعودية .

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