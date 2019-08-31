هل يمكن للطعام أن يغير حالتك المزاجية ؟

نعم يمكن ذلك، لأن المشاعر هي مجرد تفاعلات كيميائية، وأي شيء يمكن أن يؤثر على هذه التفاعلات يمكن أن يؤثر على مزاجك.



يمكن للطعام أن يغير كيمياء الدماغ وبالتالي يؤثر على عواطفك بدوره. بعد معرفة نوع الطعام الذي ينظم مزاجك، يمكنك مساعدة نفسك في أن تعيش حياة أكثر سعادة. وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تحسن حالتك المزاجية:



• الفراولة: يمكن أن تبقي الفراولة مستويات السكر في الدم مستقرة وبالتالي تقلل من التهيج.

• الشوكولاتة: تحسن الحالة المزاجية ويمكن أن تجعلك تشعر بالسعادة، إذا شعرت بتناول الشوكولاته، لكن لاحظ أن تأثيرها سيكون قصير الأجل

• الكافيين: على الرغم من أن الكثير منه غير صحي، إلا أنه يمكن أن يبقيك متيقظًا ويحسن تركيزك ويزيد من مزاجك

• الكربوهيدرات: تساعد في زيادة مستويات السيروتونين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم المزاج والسعادة

• السلمون: يوفر لجسمك فيتامين (د) الذي يساعد في زيادة مستويات السيروتونين وبالتالي الشعور بالسعادة

• الحليب: يمكن أن يقلل من استجابتك للإجهاد

• الأطعمة المالحة: يمكن أن تجفف الجسم وتسبب التعب

• الماء: الجفاف يمكن أن يجعلك غاضبًا وغير قادر على النوم جيدًا، وتأكد من شرب كمية كافية من الماء

• الكحول: على عكس بعض المعتقدات، يزيد الكحول من الإجهاد ويحد من قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم.

• الفواكه والخضروات: تحتوي كل من الفواكه والخضروات على ألياف تساعد على تحسين الهضم وتحقيق التوازن بين الحالة المزاجية. يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الفواكه والخضروات حتى تتمتع بحمية صحية

• التوازن: تناول نوع معين من الطعام بشكل مفرط لن يسفر إلا عن تأثير عكسي حتى لو كان طعامًا صحيًا. يجب أن يكون التوازن هو هدفك، والنظام الغذائي المتوازن سيؤدي إلى مواد كيميائية متوازنة في الدماغ ومزاج متوازن.



بعض الناس يكتسبون الوزن فقط لأنهم يأكلون لتغيير مزاجهم! هؤلاء الناس عادة ما يزداد وزنهم لأسباب لا علاقة لها بالطعام نفسه بل بالأحرى بسبب حالتهم العاطفية.



إذا كنت تأكل فقط لتحسين مزاجك، فمن المؤكد أنه ستزيد وزنك وينتهي بك الأمر بحالة نفسية سيئة. ابحث عن الأسباب الجذرية لمشاكلك، وتعامل معها وسوف تشعر أنك بحالة جيدة.



هل يمكن للغذاء أن يحل المشكلات العاطفية؟

يخطئ الكثير من الأشخاص في اللجوء الي علاجات سريعة بالاعتقاد بأن بإمكانهم التوصل لحل النهائي لمشاكلهم. في حين أن الطعام وغيره من الحلول السريعة يمكن أن يساعد بالتأكيد في تحسين الحالة المزاجية، إلا أن تأثيره سيستمر لفترة قصيرة قبل أن تعود حالتك المزاجية الأصلية.



أفضل طريقة للشعور بالرضا عن نفسك هي حل مشاكل حياتك الكبيرة التي هي السبب الحقيقي وراء مزاجك السيئ واستخدام حلول سريعة لتشعر بتحسن حتى تتمكن من حل هذه المشاكل. من خلال الجمع بين الإصلاحات السريعة مع خطة طويلة الأجل، ستتمكن من تحسين حالتك المزاجية بشكل كبير.

