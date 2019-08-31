ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رانيا يوسف: كلنا إليسا لا تعتزلى

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:11 ص
رانيا يوسف: كلنا إليسا لا تعتزلى
رانيا يوسف
Advertisements
طباعة
شهيرة النجار
 
أنا شخصيا تعجبت من الكلمات التى سطرتها عبر صفحتها فى حساباتها الشخصية عن إليسا وعن رانيا يوسف أتحدث عندما قالت إن قرار إليسا بالاعتزال زعلها وطالبتها بالعدول عن قرارها لأنها نجمة الإحساس ولن يملأ مكانها أحد وتعبر عنها وقالت عليك أن تعيدى قرارك بالعدول عن فكرة الاعتزال وأطلقت هاشتاج كلنا إليسا.

رانيا يوسف كانت بطلة تويتر وانستجرام هذا الأسبوع بظهورها ترقص مع مصطفى فهمى وإحدى الصديقات فى إحدى الحفلات فى الساحل هذا الأسبوع، وجاءت التعليقات على تويتر وفيديو رانيا مؤسفة من بعض المعلقين يصعب نقلها ما بين تريقة على كلام مع الأسف مخجل من بعضهم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أوساسونا
-
x
17:00
-
برشلونة
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
بريشيا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
ماينز
يونيون برلين
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
بوردو
الدوري السعودي
الإتفاق
-
x
17:40
-
الأهلي
الرائد
-
x
18:05
-
الهلال
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون