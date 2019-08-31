رانيا يوسف: كلنا إليسا لا تعتزلى
السبت 31/أغسطس/2019 - 11:11 ص
شهيرة النجار
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أنا شخصيا تعجبت من الكلمات التى سطرتها عبر صفحتها فى حساباتها الشخصية عن إليسا وعن رانيا يوسف أتحدث عندما قالت إن قرار إليسا بالاعتزال زعلها وطالبتها بالعدول عن قرارها لأنها نجمة الإحساس ولن يملأ مكانها أحد وتعبر عنها وقالت عليك أن تعيدى قرارك بالعدول عن فكرة الاعتزال وأطلقت هاشتاج كلنا إليسا.
رانيا يوسف كانت بطلة تويتر وانستجرام هذا الأسبوع بظهورها ترقص مع مصطفى فهمى وإحدى الصديقات فى إحدى الحفلات فى الساحل هذا الأسبوع، وجاءت التعليقات على تويتر وفيديو رانيا مؤسفة من بعض المعلقين يصعب نقلها ما بين تريقة على كلام مع الأسف مخجل من بعضهم.
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