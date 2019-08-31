رانيا يوسف: كلنا إليسا لا تعتزلى

أنا شخصيا تعجبت من الكلمات التى سطرتها عبر صفحتها فى حساباتها الشخصية عن إليسا وعن رانيا يوسف أتحدث عندما قالت إن قرار إليسا بالاعتزال زعلها وطالبتها بالعدول عن قرارها لأنها نجمة الإحساس ولن يملأ مكانها أحد وتعبر عنها وقالت عليك أن تعيدى قرارك بالعدول عن فكرة الاعتزال وأطلقت هاشتاج كلنا إليسا.



