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يلا ZAMALKY شووت مشاهدة مباراة الزمالك والدحيل بث مباشر اليوم السبت كأس العالم لكرة اليد رابط YALLA SHOOT بث مباشر بلس

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:06 ص
يلا ZAMALKY شووت مشاهدة مباراة الزمالك والدحيل بث مباشر اليوم السبت كأس العالم لكرة اليد رابط YALLA SHOOT بث مباشر بلس
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مشاهدة مباراة الزمالك وتاوباتي لكرة اليد ،يواجه نادي الزمالك المصري بطل أفريقيا نادي تاوباتي في إطار منافسات كأس العالم لكرة اليد للأندية، والتي تستضيف فعاليتها المملكة العربية السعودية في هذه النسخة، ومن المقرر أن تبدأ تلك المواجهة اليوم ، ويذكر أن نادي الزمالك كان قد خسر أول مباراة له في تلك البطولة العالمية أمام نادي كيل الألماني في دور الثمانية بنتيجة اثنين وثلاثين هدف مقابل ثماني وعشرين هدف، وتأتي مباراة الغد في إطار مواجهات تحديد المراكز من المركز العاشر وحتى المركز الخامس في بطولة السوبر جلوب في السعودية، ويسعي الزمالك إلي الفوز في مباراة الغد لتعويض خسارة الدور ربع النهائي وضياع فرصة التأهل إلي المربع الذهبي ،حيث خطف نادي كيل الألماني تذكرة العبور إلي نصف النهائي، ويحاول نادي الزمالك تحقيق مركز مشرف في تلك البطولة يليق بكرة اليد المصرية في مثل تلك المحافل الدولية والعالمية.


رابط نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك وتاوباتي لكرة اليد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك مع الفريق الأمريكي اليوم في الحادية عشر صباحا،وكان نادي الزمالك المصري يمني النفس ببلوغ نصف نهائي البطولة ولكن لم يحالفه التوفيق أمام نادي كيل الألماني الذي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات العالمية

 بطاقة مباراة الزمالك وتاوباتي
🏆 البطولة : كأس العالم لكرة اليد .
🏅 الجولة : ربع نهائي كأس العالم.
🏟 ملعب المباراة : السعودية.
🎤 التعليق الصوتي : غير معروف .
📺 القنوات الناقلة : قناة أبو ظبي وأون سبورت .
⌚ موعد المباراة : الساعة 11:30 ظهراً بتوقيت مصر .
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