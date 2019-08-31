قطر تواصل خسائرها المتتالية لمختلف مؤشرات الاقتصاد

تتواصل الخسائر المتلاحقة لمختلف مؤشرات الاقتصاد القطري، حيث شهدت البورصة أداءً سلبياً خلال شهر أغسطس الجاري، وسط انخفاض في القيمة السوقية للأسهم المتداولة.

فبالنسبة لبورصة قطر، تأثرت بتراجع 6 قطاعات، وسط انخفاض في القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 2.41%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر 2.59% ليغلق تعاملات أغسطس (آب) الحالي عند النقطة 10232.85، فاقداً 272.15 نقطة عن مستويات يوليو (تموز) السابق، وفقاً لموقع "قطرليكس"، اليوم السبت.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في ختام تعاملات اليوم 564.168 مليار ريال (155.899 مليار دولار)، بتراجع 2.41% عن مستواها بنهاية الشهر الماضي عند 578.083 مليار ريال (159.744 مليار دولار).

من جهتها، أوردت صحيفة الأيام البحرينية تقريراً حول تردي المؤشرات الاقتصادية في الدوحة، حيث أشارت إلى أنه في مجال البناء، سجّلت البلديات الثمان في قطر تراجعات حادّة في عدد رخص البناء الممنوحة خلال يونيو الماضي على أساس شهري، مقارنة بمايو (أيار) 2019، في مؤشر إلى تصاعد أزمة العرض والطلب على العقارات في البلاد.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن رخص البناء الممنوحة سجّلت تراجعًا بنسبة 29.7% خلال يونيو (حزيران) الماضي على أساس شهري.

وتضرّرت بشدة أنشطة تخليص ومبيعات المركبات في السوق القطري خلال يونيو الماضي، مع استمرار ضعف السوق المحلي وتراجع القوة الشرائية، وتذبذب وفرة السيولة في البلاد.

وجاء في تقرير حديث لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن تخليص المركبات في السوق المحلي تراجع بنسبة 18.2% على أساس شهري، مقارنة بشهر مايو 2019.

وبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال يونيو الماضي نحو 84250 مركبة، مقارنة بـ103.6 ألف مركبة في مايو 2019.

وتراجع المعروض النقدي (الكتلة النقدية بالعملة المحلية) في السوق القطري، خلال يوليو الماضي، بنسبة 5.8% على أساس سنوي، متأثرًا بتراجع الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ حركة السيولة النقدية في الأسواق المحلية.





وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الخميس، أن المعروض النقدي في البلاد تراجع في يوليو الماضي إلى 554 مليار ريال قطري (152 مليار دولار)، مقارنة بـ588.142 مليار ريال قطري (161.66 مليار دولار) في يوليو 2018.

شهدت بورصة قطر أداءً سلبيا خلال شهر أغسطس الجاري، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وسط انخفاض في القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 2.41 بالمائة.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر 2.59 بالمائة ليغلق تعاملات أغسطس الحالي عند النقطة 10232.85، فاقدا 272.15 نقطة عن مستويات يوليو السابق.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في ختام تعاملات اليوم 564.168 مليار ريال (155.899 مليار دولار)، بتراجع 2.41 بالمائة عن مستواها بنهاية الشهر الماضي عند 578.083 مليار ريال (159.744 مليار دولار).

وأثر على أداء المؤشر العام خلال الشهر الجاري عدة عوامل، أبرزها ظهور مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، واتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تخفيض سعر الفائدة محاولة منها لتخفيف الأوضاع، ولإنعاش الاقتصاد.

وإلى جانب ذلك تأثرت أسواق المال العالمية والخليجية أيضاً من نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتبادل فرض التعريفات على السلع البلدين، كما شهد الشهر الجاري تفعيل المراجعة الربع سنوية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة "مورجان ستانلي سابقاً" بحذف سهم القطرية للصناعات التحويلية.

وتراجع خلال الأسبوع الجاري 6 قطاعات على رأسها التأمين بـ8.87 بالمائة، ويليهما العقارات بـ6.77 بالمائة، ثم الاتصالات 5.83 بالمائة، والنقل 3 بالمائة، ويتبعهم البنوك والخدمات المالية بـ2.53 بالمائة، والصناعة 2.28 بالمائة، فيما ارتفع البضائع وحيداً بـ0.86 بالمائة.