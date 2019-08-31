اختبار جديد لـ"جريزمان" مع برشلونة أمام أوساسونا من أجل مواصلة التوهج

يدخل برشلونة اختبارا جديدا اليوم أمام أوساسونا مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني على ملعب الأخير.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم: "اختبار قيادة اخر لجريزمان ضد أوساسونا ، كان نجم أتلتيكو السابق قد استجاب لهذا التحدي يوم الأحد الماضي ضد بيتيس في كامب نو ، حيث سجل هدفين وصنع الآخر ، واليوم سيُطلب منه سحب السيارة مرة أخرى".

وكان جريزمان سجل هدفين في مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز البارسا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

سيطر نادي برشلونة على حصة الأسد في على التشكيلة الأفضل في الجولة الثانية في اطار منافسات الدوري الاسباني بعد فوزه الكبيرعلى ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتألق أنطوان جريزمان في المباراة وتمكن من تسجل هدفين حاسمين كانا السبب وراء حصد النقاط الثلاث، وحصل على رجل الأسبوع وأفضل تقييم بين جميع اللاعبين.

ولم تشهد التشكيلة وجود أي لاعب من ريال مدريد في التشكيلة المثالية بعد التعادل مع بلد الوليد بهدف لمثله، بما في ذلك كريم بنزيما الذي قدم مردود طيب وأحرز هدفاً .

وجاءت التشكيلة الأفضل في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني كالتالي:

في حراسة المرمى: جاسبر سيليسن (فالنسيا)

في خط الدفاع: كابا (أتلتيك بيلباو) .. سافيتش (أتلتيكو مدريد) .. خيمينيز (أتليكو مدريد) .. جوردي ألبا (برشلونة)

في خط الوسط: أوديجارد (ريال بيتيس) .. جوردان (إشبيلية) .. كارليس بيريز (برشلونة) .. دينيس سواريز (سيلتا فيجو)

في خط الهجوم: جريزمان (برشلونة) .. مورون (ريال بيتيس)