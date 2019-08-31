تقلص نشاط المصانع في الصين للشهر الرابع مع تزايد الضغوط التجارية

انكمش نشاط المصانع في الصين في شهر أغسطس للشهر الرابع على التوالي، مع تصعيد الولايات المتحدة للضغوط التجارية وظل الطلب المحلي بطيئًا، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



كما أن الضعف المستمر في قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين يمكن أن يغذي التوقعات بأن بكين تحتاج إلى طرح حوافز بسرعة أكبر، وبشكل أكثر قوة، للتغلب على أكبر انكماش منذ عقود.



وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) انخفض إلى 49.5 في أغسطس، مقابل 49.7 في يوليو، أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش على أساس شهري.



وأظهر استطلاع لرويترز أن المحللين يتوقعون أن يظل مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس دون تغيير عن الشهر السابق.



كما أظهر المقياس الرسمي للمصانع احتكاكات تجارية متنامية مع الولايات المتحدة واستمر تباطؤ الطلب العالمي في إحداث فوضى على المصدرين الصينيين.



وانخفضت طلبات التصدير للشهر الخامس عشر على التوالي في أغسطس، على الرغم من بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 47.2 من 46.9 في يوليو.



وواصل إجمالي الطلبات الجديدة - من الداخل والخارج - انخفاضه، مما يشير إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، على الرغم من موجة التدابير المعززة للنمو خلال العام الماضي.



وكانت الشركات المصنعة في الصناعات الموجهة نحو الاستهلاك مثل قطاع السيارات عرضة للخطر بشكل خاص، خفضت شركات صناعة السيارات مثل جيلي وجريت وول توقعات المبيعات والأرباح.



وأظهرت البيانات نشاطًا في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم التي تم التعاقد معها، حتى في الوقت الذي تمكنت فيه الشركات المصنعة الكبرى، التي تدعمها العديد من الشركات، من التوسع في أغسطس.



كما استمرت المصانع في التخلي عن الوظائف في شهر أغسطس وسط التوقعات غير المؤكدة للأعمال. انخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 46.9، مقارنة بـ 47.1 في يوليو.



وشهد شهر أغسطس تصاعدًا كبيرًا في الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة على مدى عام، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت مبكر من الشهر أنه سيفرض تعريفة جمركية جديدة على البضائع الصينية ابتداءً من 1 سبتمبر، وتركت الصين عملة اليوان تضعف بحدة بعد أيام.



وبعد أن ردت بكين بتعريفة انتقامية، قال ترامب إن الرسوم الحالية سيتم رفعها في الأشهر المقبلة. تغطي التحركات المشتركة الآن بشكل فعال جميع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.



كما أشار الجانبان هذا الأسبوع إلى أنهما يناقشان جولة أخرى من المفاوضات وجهًا لوجه الشهر المقبل، مما يثير الآمال بأنه لا يزال هناك مجال لوقف التصعيد.



وقال ترامب يوم الاثنين الماضي إن الصين ترغب في التوصل إلى صفقة "سيئة للغاية"، مستشهدًا بما وصفه بزيادة الضغط الاقتصادي على بكين وفقدان الوظائف.



ولكن معظم المحللين يشككون في وضع حد للنزاع في أي وقت قريب، وقد خفض البعض مؤخرًا توقعات النمو للصين في الفصول القادمة.



كما ارتفع النمو في نشاط قطاع الخدمات في الصين لأول مرة منذ خمسة أشهر في أغسطس، مع ارتفاع الأرقام الرسمية من دراسة أعمال منفصلة إلى 53.8 من 53.7 في أغسطس.



وتعتمد بكين على قطاع خدمات قوي لتخفيف بعض الآثار الاقتصادية الناجمة عن عدم اليقين في التجارة وأنشطة التصنيع البطيئة.



ومع ذلك، على الرغم من ارتفاع الرقم الكلي، تقلص النشاط في صناعة العقارات، وقال مكتب الإحصاءات في بيان.



ولقد دعم قطاع الخدمات ارتفاع أجور المستهلكين الصينيين وقوة إنفاق قوية في السنوات الأخيرة.



ومع ذلك، خفف القطاع في أواخر العام الماضي وسط تباطؤ أوسع.

