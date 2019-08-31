ما لا تعرفه عن مميزات تطبيق سكايب الجديد





كشفت الخدمة المملوكة لشركة مايكروسوفت اليوم السبت عن بعض الميزات الجديدة التي ستتيح لتطبيق الدردشة منافسة تطبيقات المراسلة الأخرى.





ونقلاً عن الموقع العلمي "انجادجيت"، سيتمكن المستخدمون الآن من حفظ الرسائل، وعرض صور ومقاطع فيديو متعددة.





وستتوفر الميزات الجديدة على تطبيق "سكايب" بالإضافة إلى حفظ الرسائل كمسودات يمكن للمستخدمين وضع إشارة على الرسائل من خلال الضغط بزر الفأرة الأيمن أو الضغط على الخانة لفترة طويلة، ومن هنا يمكنك الوصول إلى هذه الرسائل في مجلد جديد يحمل عنوان "Bookmarks".





ويجب أن يكون إرسال صور أو مقاطع فيديو متعددة أسهل مع التحديث الجديد، فعندما تريد إرسال مقاطع فيديو أو صور متعددة إلى مجموعة من الأصدقاء أو العائلة ، فسيقوم "سكايب" بتنظيمها تلقائيًا في ألبوم حتى لا يتم تجميع سلسلة محادثات المجموعة.





وفي شهر مايو الماضي، خططت شركة مايكروسوفت للسماح لمستخدمي سكايب "Skype" بمشاركة الشاشة أثناء المكالمات.





وجاء هذا الإعلان كان من قبل فريق عمل الخدمة، وأشار أيضًا أنها ما زالت في مراحل الاختبار الأولى سواء على أندرويد أو iOS، كما واقترحت مايكروسوفت استخدام هذه الميزة المُنتظرة في مشاركة العروض التقديمية أو التسوق عبر الإنترنت.





أخيرًا ليس هناك كلمة من مايكروسوفت عن الموعد المحدد لرؤية الميزة على الإصدارات الرسمية، ولكن كما تعودنا من الشركة فلن يطول الأمر، حيث سابقًا كان هنا اختبار الدعم لنحو 50 شخص في الدردشة المرئية، وبعد أقل من شهر من عملية الاختبار رأيناه رسميًا للجميع، بالتالي لن يطول الأمر حتى نرى ميزة “مشاركة الشاشة” متاحة لجميع المستخدمين.





وكشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تعمل على طرح تحديث جديد لتطبيق سكايب يوفر مجموعة من المميزات والتحسينات الجديدة، ولعل الميزة الأكثر أهمية فى هذا التحديث هو توفير دعم تصفح رسائل SMS العادية من داخل تطبيق سكايب، وذلك فى حالة ما إذا كان لدى المستخدم رقم Skype مع إعداد معرف المتصل.





ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى فمن ضمن مميزات التحديث الجديد أيضا، هى القدرة على مشاركة الملفات مع OneDrive مباشرة من داخل دردشة Skype، وذلك من خلال إضافة جديدة والتى يمكن الوصول إليها عن طريق النقر فوق الزر "+" الموجود داخل واجهة المحادثات العادية بالتطبيق.





وتتضمن بعض التغييرات الأخرى، لوحة جهات اتصال جديدة، والتى ستوفر لمستخدمى Skype مزيدًا من التحكم، وخيارات إضافية لتخصيص جهات الاتصال الخاصة بهم، كما يمكن الآن إضافة رقم هاتف إلى جهة اتصال موجودة من الملف الشخصى للأصدقاء.





وعندما يتعلق الأمر باستخدام البيانات، يتيح تطبيق سكايب الأن اختيار إما الاتصال عبر Wi-Fi أو cellular عندما يقوم التطبيق خاصة فيما يتعلق بالتحميل التلقائى للصور، كما يمكن اختيار عدم تنزيلها على الإطلاق.



