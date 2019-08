"حماقي" في المركز السابع وصاحب الثالث مفاجأة.. قائمة الأغاني الصيفية الأكثر استماعًا في مصر على Spotify

أشعل Shawn Mendes وCamila Cabello أجواء الصيف بتعاونهما الثاني في أغنية "Señorita" العالمية و التي حازت على لقب الأغنية الأكثر استماعاً على Spotify في صيف 2019.

وشهدت هذه الأغنية أكثر من 565 مليون استماع، منذ إطلاقها في يونيو، على قائمة Spotify العالمية لأكثر 50 أغنية استماعاً حول العالم لمدة ثمانية أسابيع متتالية.

وكان الأمر مماثلاً في مصر حيث لقيت الأغنية نجاح لا يصدق وتصدرت قوائم الأغاني الصيفية، مما يدل على إعجاب المستمعين بالأغنية وكثرة الاستماع إليها خلال أشهر الصيف الحارة.

وشهدت أغنية “bad guy” للمغنية الشهيرة المتعددة المواهب Billie Eilish نجاحاً كبيراً حيث أصبحت الأغنية الصيفية الثانية الأكثر استماعاً في مصر، في حين حصدت فرقة الروك Cairokee تصدر الأغنية المستوحى من أيقونة الطرب أم كلثوم: "كان لك معايا" وهي الأغنية الثالثة الأكثر استماعاً.

ولا بد أن نذكر مغني الراب Lil Nas X، الذي أطلق أغنيته “Old Town Road” في الربيع لتكون أغنية ناجحة، بالإضافة إلى ريميكس الأغنية مع Billy Ray Cyrus الذي احتل المرتبة الرابعة ضمن أغاني الصيف الأكثر استماعاً في مصر.

ومن أشهر أغاني الصيف في مصر هي أغنية “Believer” لفرقة Imagine Dragons والتي رغم إطلاقها في عام 2017 مازلت تشهد شعبية كبيرة محتلة مكانها في المرتبة الخامسة.

أما في المرتبة السادسة ففد احتلتها المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية Halsey مع أغنيتها “Without Me”.

أما المغني المصري وأحد أشهر المطربين على الساحة الغنائية المصرية والعربية Mohamed Hamaki، فقد نال على شعبية كبيرة هذا الصيف إثر إصدار ألبومه الجديد وأغنيته "من البداية" التي كانت تسمع في جميع أنحاء مصر اعتبرت سابع أغنية أكثر رواجاً لهذا الصيف.

وكانت أغنية تعاونية أخرى من الأغاني المفضلة لدى المستمعين خلال أشهر الصيف هي أغنية “I Don’t Care” للمغني Ed Sheeran والمغني Justin Bieber في حين شهدت أغاني فنان الراب والهيب هوب Post Malone الجديدة إشادة عالية، وكانت “Rockstar” بالتعاون مع 21 Savage حازت على المركز التاسع وأغنية “Lovely” للمغنية المتعددة المواهب Billie Eilish حصدت المركز العاشر ضمن أغاني الصيف الأكثر استماعاً على Spotify..

الأغاني الصيفية الأكثر استماعاً في مصر (ابتداءً من 1 يونيو – 20 أغسطس 2019):

1. Señorita - Shawn Mendes, Camila Cabello

2. bad guy - Billie Eilish

3. Kan Lak Ma’aya (Feat. Umm Kulthum) – Cairokee

4. Old Town Road Remix – Billy Ray Cyrus, Lil Nas X

5. Believer – Imagine Dragons

6. Without Me – Halsey

7. Mel Bedaya – Hamaki

8. I Don't Care - Ed Sheeran, Justin Bieber

9. Rockstar - 21 Savage, Post Malone

10. Lovely – Billie Eilish, Khalid

11. Old Town Road - Lil Nas X

12. Bayen Habeit – Amr Diab, Marshmello

13. Goodbyes - Post Malone, Young Thug

14. Happier - Bastille, Marshmello

15. On My Way - Alan Walker, Farruko, Sabrina Carpenter

16. Mafia – Mohamed Ramadan

17. FRIENDS - Anne-Marie, Marshmello

18. Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse - Post Malone, Swae Lee

19. Beautiful People - Ed Sheeran, Khalid

20. Let Me Down Slowly - Alec Benjamin