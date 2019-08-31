"حماقي" في المركز السابع وصاحب الثالث مفاجأة.. قائمة الأغاني الصيفية الأكثر استماعًا في مصر على Spotify
أشعل Shawn Mendes وCamila Cabello أجواء الصيف بتعاونهما الثاني في أغنية "Señorita" العالمية و التي حازت على لقب الأغنية الأكثر استماعاً على Spotify في صيف 2019.
وشهدت هذه الأغنية أكثر من 565 مليون استماع،
منذ إطلاقها في يونيو، على قائمة Spotify العالمية لأكثر 50 أغنية استماعاً
حول العالم لمدة ثمانية أسابيع متتالية.
وكان الأمر مماثلاً في مصر حيث لقيت الأغنية
نجاح لا يصدق وتصدرت قوائم الأغاني الصيفية، مما يدل على إعجاب المستمعين بالأغنية
وكثرة الاستماع إليها خلال أشهر الصيف الحارة.
وشهدت أغنية “bad guy” للمغنية الشهيرة
المتعددة المواهب Billie
Eilish نجاحاً كبيراً حيث أصبحت الأغنية الصيفية الثانية
الأكثر استماعاً في مصر، في حين حصدت فرقة الروك Cairokee تصدر الأغنية المستوحى من أيقونة الطرب أم كلثوم: "كان لك معايا"
وهي الأغنية الثالثة الأكثر استماعاً.
ولا
بد أن نذكر مغني الراب Lil
Nas X، الذي أطلق أغنيته “Old Town Road” في الربيع لتكون
أغنية ناجحة، بالإضافة إلى ريميكس الأغنية مع Billy Ray Cyrus الذي احتل المرتبة الرابعة ضمن أغاني الصيف الأكثر استماعاً في مصر.
ومن أشهر أغاني الصيف في مصر هي أغنية “Believer” لفرقة Imagine
Dragons والتي رغم إطلاقها في عام 2017 مازلت تشهد شعبية
كبيرة محتلة مكانها في المرتبة الخامسة.
أما
في المرتبة السادسة ففد احتلتها المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية Halsey مع أغنيتها “Without Me”.
أما المغني المصري وأحد أشهر المطربين على الساحة
الغنائية المصرية والعربية Mohamed Hamaki، فقد نال على شعبية كبيرة هذا الصيف إثر إصدار ألبومه الجديد وأغنيته
"من البداية" التي كانت تسمع في
جميع أنحاء مصر اعتبرت سابع أغنية أكثر رواجاً لهذا الصيف.
وكانت
أغنية تعاونية أخرى من الأغاني المفضلة لدى المستمعين خلال أشهر الصيف هي أغنية “I Don’t Care” للمغني Ed Sheeran والمغني Justin Bieber
في حين شهدت أغاني فنان الراب والهيب هوب Post Malone
الجديدة إشادة عالية، وكانت “Rockstar” بالتعاون مع
21 Savage
حازت على المركز التاسع وأغنية “Lovely” للمغنية
المتعددة المواهب Billie
Eilish حصدت المركز العاشر ضمن أغاني الصيف الأكثر استماعاً
على Spotify..
الأغاني الصيفية الأكثر استماعاً في
مصر (ابتداءً من 1 يونيو – 20 أغسطس 2019):
1.
Señorita -
Shawn Mendes, Camila Cabello
2.
bad guy -
Billie Eilish
3.
Kan Lak
Ma’aya (Feat. Umm Kulthum) – Cairokee
4.
Old Town
Road Remix – Billy Ray Cyrus, Lil Nas X
5.
Believer –
Imagine Dragons
6.
Without Me
– Halsey
7.
Mel Bedaya
– Hamaki
8.
I Don't
Care - Ed Sheeran, Justin Bieber
9.
Rockstar -
21 Savage, Post Malone
10.
Lovely –
Billie Eilish, Khalid
11.
Old Town
Road - Lil Nas X
12.
Bayen
Habeit – Amr Diab, Marshmello
13.
Goodbyes -
Post Malone, Young Thug
14.
Happier -
Bastille, Marshmello
15.
On My Way
- Alan Walker, Farruko, Sabrina Carpenter
16.
Mafia –
Mohamed Ramadan
17.
FRIENDS -
Anne-Marie, Marshmello
18.
Sunflower
- Spider-Man: Into the Spider-Verse - Post Malone, Swae Lee
19.
Beautiful
People - Ed Sheeran, Khalid
20.
Let Me
Down Slowly - Alec Benjamin