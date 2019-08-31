يبحث محمود حسن تريزيجيه عن هدفه الأول مع أستون فيلا وذلك عندما يواجه كريستال بالاس في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على معب سيلهرست بارك عصر اليوم السبت.

تريزيجيه يبحث عن الهدف الأول مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس

وحقق أستون فيلا مفاجأة كبيرة بعد أن حقق الفوز على إيفرتون في الجولة الماضية بعد الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز، والخسارة في أول مباراة أمام توتتهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، والخسارة على ملعبه أمام بورنموث بنتيجة هدف مقابل هدفين .

وانضم محمود حسن تريزيجيه إلى أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم مقابل 9 ملايين دولار ليكون اللاعب المصري رقم 2 في الفريق بعد الظهير الأيمن أحمد المحمدي، الذي صعد مع الفريق مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: توم هيتون

في خط الدفاع: أحمد المحمدي – إنجليس – مينجز - تايلور

في خط الوسط: دوجلاس لويز – ماكجين - جريليش

في خط الهجوم: ويسلي - أنور الغازي - محمود حسن تريزيجيه .

تشكيل كريستال بالاس المتوقع:

جوايتا - جويل وارد - جاري كاهيل - مارتن كيلي - باتريك فان أنهولت – مكارثر – ميليفوجيفيتش - شيخ كوياتيه - ويلفريد زاها - جوردان أيو - جيفيري شلوب.

وتقام مباراة اليوم بين أستون فيلا وكريستال بالاس بدون تقطيع عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 وتنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيت مصر ، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.