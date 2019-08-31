كوريا الشمالية: تصريحات بومبيو تجعل المحادثات مع أمريكا أكثر صعوبة

نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم السبت عن نائب وزير خارجيتها تشوي سون هوي قوله إن التصريح الأخير لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول "السلوك المرير لكوريا الشمالية" سيجعل المحادثات مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة.



وقال بومبيو يوم الثلاثاء الماضي أثناء حديثه في المؤتمر الوطني الأمريكي للجنود في ولاية إنديانا: "لقد أدركنا أنه لا يمكن تجاهل السلوك المرير لكوريا الشمالية".



وقال تشوي إن تصريحات بومبو كانت غير منطقية واستفزازية.



و أضاف "لقد ذهب بومبيو إلى حد بعيد بلغته وجعل افتتاح كوريا الديمقراطية المتوقعة. وقال تشوي في بيان "المفاوضات على مستوى العمل أكثر صعوبة."



كما حذر تشوي من أن توقعات كوريا الشمالية بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة تختفي تدريجيًا وأن البلاد تضطر إلى إعادة النظر في جميع الإجراءات.



وقال تشوي: "من الأفضل ألا تضع الولايات المتحدة صبرنا على المحك بعد الآن مع مثل هذه التصريحات التي تثير غضبنا إذا كانت لا تريد أن تشعر بالأسف مرة بعد ذلك".



وكثفت كوريا الشمالية انتقاداتها لبومبيو مؤخرًا، ووصفته بأنه "تسمم قاتل"، وتلقي بظلال من الشك على محاولات استئناف المحادثات



كما توقفت المفاوضات الرامية إلى تفكيك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية منذ القمة الثانية الفاشلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير.



والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو على الحدود بين الكوريتين واتفقا على إعادة فتح المفاوضات على مستوى العمل، لكن هذا لم يحدث.



ومنذ قمة فيتنام، طالبت كوريا الشمالية باستبدال بومبيو بشخص "أكثر نضجًا"، مع الإشادة بالعلاقة التي أقيمت بين كيم وترامب.



كما أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة احتجاجًا على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واعتماد أسلحة جديدة، مما يعقد عملية إعادة فتح المحادثات.

