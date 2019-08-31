بمناسبة حفل ختام مهرجان القلعة.. أبرز الجوائز التي حصل عليها الموسيقار عمر خيرت

ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً مختارات من أهم مؤلفاته التي وضعها على مدار مشواره الفني الطويل، منها: العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا وغيرها.





ويسبق فقرة عمر خيرت عرضًا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، لتقدم مجموعة من الاستعراضات التي تعبر عن بعض المظاهر في صعيد مصر .





وفي هذا السياق نرصد أبرز الجوائز التي حصل عليها الموسيقار عمر خيرت





حصد عمر خيرت عشرات الجوائز وشهادات تقدير مصرية وعربية عن أعماله كأحسن موسيقى تصويرية منها:

فيلم الهروب من الخانكة من الجمعية المصرية للسينما عام 1988 م مع شهادة تقدير.

فيلم البحث عن توت عنخ آمون من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عام 1997 م.

فيلم النوم في العسل من الجمعية المصرية للسينما عام 1997 م.

فيلم النعامة والطاووس من مهرجان تبسة الدولي بالجزائر ومن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2001 م.

جائزة الفارس الذهبي عام 2001 م من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عن أغنية "المصري" من فيلم سكوت ح نصور.

جائزة اوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عام 2003 م عن فيلم مافيا.

جائزة اوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عام 2005 م عن فيلم السفارة في العمارة.

استفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية عام 2005 م عن مسلسل العميل 1001.





مهرجان القلعة

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يوم الأحد الماضي بمسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور وزيرة الثقافة، ووزير الآثار، ووزيرة السياحة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.



وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وأعقبه قدمت فرقة براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، مجموعة من المقطوعات الموسيقية المصرية والغربية من بينها "على مين، الليلة يا سمرا، سو يا سو، سهر الليالي" وغيرها من المقطوعات التي لاقت استحان الحضور.

تكريم النجوم وكرم وزيرا الثقافة والآثار، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم:

الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.





