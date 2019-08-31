بديل حبوب منع الحمل الجينيرا.. الحبوب الأكثر استخداما من السيدات بوسائل تنظيم الأسرة

بديل حبوب منع الحمل من أكثر الأشياء التي تبحث عنها السيدات، وذلك في ظل أزمة نقص حبوب منع الحمل بالصيدليات، وتحتاج كل سيدة متزوجة بديل حبوب منع الحمل التي تعودت المواظبة عليه كنوع من أنواع ووسائل تنظيم الأسرة في مصر وقد يعتبر أقراص الجينيرا هي الأولى التي يستخدمها السيدات، ولكن إذا كنتي تبحثين عن بديل الجينيرا بالصيدليات يمكن استبداله بهذه الأقراص، ويمكن أن تتعرفي على كل المميزات والعيوب لبديل حبوب منع الحمل الجينيرا.





بديل الجينيرا





فيموجيسال هو عبارة عن 21 قرصا، حيث يتم تناول قرص واحد يوميا لمدة 21 يوم ثم تتوقف المرأة عن تناوله لمدة سبعة أيام متتالية.

فوائد استخدام أقراص فيموجيسال.





• هو واحد من أكثر الطرق المعتمدة في منع الحمل إذا استخدم بطريقة صحيحة.

• لا يسبب أي اضطرابات للعملية الجنسية.

• يساعد على انتظام الدورة الشهرية ويقلل من حدتها والآلام المصاحبة لها.

• يساعد في تخفيف الأعراض التي تسبق حدوث الدورة الشهرية.

لا يمنع الدواء انتقال الأمراض والعدوي الجنسية مثل الكلاميدا والإيدز، وحده الواقي يساعد في هذا الأمر.

عند وصف هذا الدواء يجب الأخذ في الاعتبار وجود بعض العوامل التي تشكل خطر على صحة المرأة وهي وجود جلطات بالساق أو ما يعرف باسم التجلط الوريدي العميق.

طريقة استخدام Femogesal فيموجيسال

• أول دورة علاجية: يتم تناول قرص واحد يوميا لمدة 21 يوم ابتداءا من أول يوم بالدورة الشهرية. ويبدأ منع الحمل وقتها فورا.

• الدورات المتتالية: يتم إيقاف الدواء لمدة سبعة أيام ثم البدء في عبوة جديدة لمدة 21 يوم من جديد ابتداءا بنفس اليوم الذي بدأت به العبوة السابقة.

• عند بداية استخدام الفيموجيسال بعد مانع حمل آخر فموي: يجب البدء في تناوله فور التوقف عن العلاج الآخر الذي تم إيقافه.

• استخدام الفيموجيسال بعد موانع الحمل التي تتكون من 28 قرص والتي تؤخذ يوميا: يجب تناول الفيموجيسال فور الانتهاء من مانع الحمل اليومي. ولا تحتاج المرأة إلي موانع حمل أخري احتياطية معه.

• استخدام الفيموجيسال بعد الإجهاض: تتناول المرأة أقراص منع الحمل بعد مرور 21 يوم من الإجهاض في حالة عدم وجود أية مضاعفات أو موانع أخري لاستخدامه. ولكن يجب تناول موانع حمل أخري احتياطية مع الأقراص في السبعة أيام الأولي من تناوله.

الاستخدام الخاطيء:

في حالة نسيان أي قرص في أي يوم يجب تناوله فور تذكره ويستحسن تناوله خلال 12 ساعة من الموعد الصحيح للدواء. أما إذا زادت المدة عن 12 ساعة فيجب اللجوء إلى موانع حمل أخري إحتياطية وذلك بالنسبة للأقراص التي تم نسيانها خلال فترة قصيرة أما إذا زادت المدة فلا يتم تناول الأقراص ويستعاض عنها باستخدام وسائل اخرى لمنع الحمل تستخدم لمدة 7 أيام بالتوازي مع الدواء نفسه.

موانع استخدام فيموجيسال Femogesal

يجب عدم استخدام موانع الحمل التي تحتوي على نوعان من الهرمونات في هذه الحالات التالية كما يجب إيقاف استخدام الدواء في حالة ظهور أي منها:

• الإصابة بجلطات الساق أو وجود عوامل أخري للإصابة بها.

• وجود تاريخ مرضي للإصابة بجلطات الساق الوريدية أو الانصمام الرئوي.

• وجود تاريخ للعائلة لحدوث التجلط الوريدي العميق.

• الخضوع لعمليات جراحية تسبب عدم الحركة لفترات طويلة.

• وجود أمراض دماغية مثل جلطة بالمخ، أو تاريخ مرضي للإصابة بجلطات المخ.

• تاريخ مرضي لحدوث الصداع النصفي بسبب بؤر عصبية.

• وجود مسببات لتجلطات الشرايين مثل مرض السكري وضغط الدم المرتفع أو تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي.

كما يمنع تناول الفيموجيسال مع أي من الأدوية الآتية: Ombitasvir – ritonavir – dasabuvir.

التحذيرات والاحتياطات





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إن استخدام موانع الحمل التي تحتوي على نوعان من الهرمونات الأنثوية مثل الفيموجيسال قد يزيد من خطورة الاصابة بالتجلط الوريدي العميق مقارنة بعدم استخدامه فعند ظهور أية علامات أو أية أعراض يجب استشارة الطبيب لتحديد مدي أهمية إيقاف استخدامه.

الحمل والرضاعة:

لا يستخدم الفيموجيسال أثناء الحمل، وعند حدوث حمل أثناء استخدامه يجب التوقف عن تناوله فورا. وأشارت العديد من الدراسات إلى عدم وجود أية عوامل تشكل خطرا على حدوث تشوهات خلقية في الأطفال من الأمهات اللواتي استخدمن هذه الموانع قبل الحمل.

يجب الانتباه إلى استخدام الفيموجيسال مرة أخري إذا زادت نسبة الخطورة بالاصابة بالتجلط الوريدي العميق في فترة ما بعد الولادة.

إن استخدام الفيموجيسال أثناء الرضاعة قد يؤدي إلى انخفاض كمية اللبن وتغيير تكوينه. ولكن نسبة بسيطة من الدواء تخرج في اللبن والتي قد تؤثر علي الطفل في الأسابيع الستة الأولي بعد الولادة وبالتالي ينصح باستخدام وسائل أخري لمنع الحمل في بداية عمر الطفل.

الآثار الجانبية

إذا ظهرت أي أعراض جانبية نتيجة استخدام الفيموجيسال خصوصا إذا كانت حادة ولا تقل حدتها بأي علاج أو حدث أي تغيير صحي قد يترتب علي استخدامه، يجب استشارة الطبيب فورا.

أعراض الحساسية مثل تورم الوجه واليدين، اللسان والحلق مما يسبب صعوبة في البلع والتنفس. بالإضافة إلي الشعور بالكحة والحساسية.

• أعراض الإصابة بسرطان الثدي: تغيير في شكل الحلمة وظهور بعض التجمعات أو الشعور بها.

• أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم مثل: إفرازات مهبلية مختلطة بالدم – ألم بالحوض – ألم أثناء الجماع.

• أعراض مشاكل حادة بالكبد.



