قبل حفل مهرجان القلعة.. نرصد السيرة الذاتية للموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت ، مؤلف وموسيقار مصري وعازف بيانو مشهور مواليد عام 1949م، اسمه الكامل هو "عمر ابراهيم خيرت" ولد في القاهرة في مصر لعائلة مثقفة ومحبة للفن، والده الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت الذي قد أثرى مصر بأعماله وسيمفونياته الرائعة وهو الذي أسس الكونسرفتوار المصري وأول عميد لها.





بدأت علاقة الموسيقار عمر خيرت مع الموسيقى والبيانو عام 1959م حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للالنظريات الموسيقية.





انتقل عمر خيرت بعد ذلك لدراسة التأليف الموسيقي في فس عام 1959م في كلية "ترينتي" في لندن ليصبح مؤلف موسيقي محترف ذوتميز مرموق. كانت بدايات الموسيقار عمر خيرت بعدما انضم إلى فرقة "Les petits chats" وعرف بعد ذلك باشتهاره في بعض الأعمال بعزفه على الطبل من أول مؤلفاته الموسيقى التصويرية لفيلم "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983م وفيلم "الخادمه" عام 1984م.





قدم بعد ذلك الموسيقار عمر خيرت الموسيقى التصويرية لفيلم "الهروب" الذي كان من بطولة الفنان الراحل "أحمد زكي" عام 1988م وقد حصد جائزة حيها كأفضل موسيقى تصويرية من الجمعية المصرية لفن السينما.









شارك الموسيقار عمر خيرت في بعض المناسبات المصرية منها موسيقى "باليه العرافة و العطور الساحرة" لفرقة الباليه الكندية عام 1989م وألف موسيقى العيد الوطني لسلطة عُمان عام 1993م والعيد الوطني لإيطاليا في نفس العام. فيلم "البحث عن توت عخ أمون" عام 1997م قدم موسيقاه الموسيقار عمر خيرت وحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.









قدم الموسيقار عمر خيرت موسيقى أوبريت الشيخ زايد في الإمارات عام 2000م وقدم ابداعاته الموسيقية في فيلم "مافيا" عام 2002م وحصد جائزة الأوسكار من جمعية فن السينما عام 2003م.









حصد الموسيقار عمر خيرت عام 2005م جائزة أوسكار السينما المصرية ع فيلم "السفارة في العمارة" من بطولة الفنان عادل إمام. شارك عمر خيرت في العديد من الاحتفالات المصرية والعالمية مثل افتتاح دورة الألعاب العربية في القاهرة عام 2007م.



