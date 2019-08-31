عبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، امس الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



وتَحْمِلُ سيرة الدكتور الغامدي العديد من المؤهلات والخبرات، فهو نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة منذ 2018، ويعد واحدًا من رواد هندسة البرمجيات في المملكة، وأستاذًا في ذات المجال ووكيل جامعة الملك سعود المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية.



تولى الغامدي مسؤولية الإشراف على منظومة صناعة المعرفة عام 1434هـ؛ لتكون مظلة لإدارة صناعة الابتكار والملكية الفكرية وحاضنات الأعمال، ولتمثل الإطار العام لنقل التقنية عبر شراكة حقيقية بين الجامعة والمجتمع والصناعة.



يحمل الغامدي أكثر من درجة علمية، فهو حاصل على درجة الدكتوراه عام 1418هـ في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد ببريطانيا، وحاصل على شهادة دراسات ما بعد الدكتوراه من جامعة أوتاوا عام 1424هـ، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة جورج مايسون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1432هـ.



ويعد الغامدي، أول سعودي يحقق تلك الدرجات العلمية في مجال هندسة البرمجيات، وأسس قسمًا لذلك التخصص في الجامعة 1428هـ وترأس القسم منذ إنشائه، كما أسس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 1431هـ كثاني مركز متخصص على المستوى الدولي وليكون قناة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والمتكاملة لأنظمة القيادة والسيطرة وتقديم بحوث استشارية للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال الحيوي.





ونسردالسيرة الذاتية للدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر بالأمس أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني:

حصل الدكتور الغامدي على درجة الدكتوراه عام 1997 م بامتياز في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة دراسات ما بعد الدكتوراه في 2004 م من جامعة أوتاوا بكندا، كما عمل أستاذًا زائرًا في هندسة برمجيات القيادة والسيطرة بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة عام 2011 م، فيما حصل في عام 2011 م على درجة الأستاذية كأول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات.

كما قام بتأسيس قسم هندسة البرمجيات بالجامعة عام 2008 م كأول قسم هندسي بالمملكة يضم طالب وطالبات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير ورأس القسم منذ انشائه إلى عام 2015 م وتأسيس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 2010 م ( مركز ذكاء حاليا ) كثاني مركز متخصص عالميًا ليصبح بوابة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والبيانات الضخمة والروبوتية والواقع الافتراضي والمعزز وتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال، وقام بنشر أكثر من مائة بحث علمي محكم في المجالات العلمية والمؤتمرات العالمية وتأليف عدد من الكتب وتسجيل عدد من براءات اختراع.

يمتلك الغامدي خبرة أكاديمية وتطبيقية واسعة في مجال هندسة البرمجيات وأمن المعلومات حيث عمل أستاذًا بقسم هندسة البرمجيات ودرس وأشرف على العديد من رسائل ومشاريع الماجستير والدكتوراه. كما عمل مستشارًا وخبير برمجيات لدى عدة قطاعات حكومية وخاصة لنقل التقنية وتوطينها في مجالات تطوير وهندسة البرمجيات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال.

وتولى الدكتور عبدالله الغامدي رئاسة عدة مناصب هي:

- رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة، بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

- رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

- رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

- رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

- عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

- مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

ولدى الدكتور الغامدي خبرات حيث يعد المؤسس والمشرف العام على مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء) ومستشار معالي وزير التعليم ومستشار معالي مدير جامعة الملك سعود والوكيل المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية والمشرف العام لمركز التميز لأمن المعلومات ومعهد التصنيع المتقدم ومركز الطاقة المتجددة ومركز التميز للمواد الهندسية ومركز التميز للتقنيات الحيوية والمشرف العام ومؤسس منظومة صناعة المعرفة وعضو هيئة تدريس، وأستاذ هندسة البرمجيات، قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، ورئيس ومؤسس قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود ورئيس قسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود.

كما عين رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي (ABET ) لبرنامج هندسة البرمجيات حيث حصل على الاعتماد المؤسسي لدورتين متتاليتين مع التوصية باعتماده كبرنامج مرجعي عالميا والمشرف العام ومؤسس مركز” القيادة والسيطرة لأنظمة المتقدمة“ والمشرف العام ومؤسس معمل” هندسة البرمجيات

رفع معالي الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أعمال المركز والخدمات التي يقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.

