مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد.. الزمالك في مهمة صعبة وبرشلونة يسعى للتتويج

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، يأتي على رأسها المباراة المنتظرة لعشاق كرة اليد المصرية وخاصة جماهير الزمالك، والتي تجمع بين الزمالك والدحيل القطري في قمة عربية خالصة في مباراة تحديد المراكز، بينما تقام المباراة النهائية بين كييل الألماني وبرشلونة الإسباني.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في السطور التالية:



