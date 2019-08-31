اليوم.. ليفربول يتمسك بالصدارة أمام بيرنلي

يسعى فريق ليفربول للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفاً على بيرنلي في السادسة والنصف مساء السبت بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاث إنتصارات متتالية أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال، بينما يحتل بيرنلي المركز السادس برصيد 4 نقاط.





ويتطلع ليفربول لكسر رقمه القياسي بتحقيق الفوز الـ 13 على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، وكان ليفربول حقق الفوز للمباراة الـ12 على التوالى بمسابقة "البريميرليج" في الجولة الماضية أمام أرسنال ليعادل أفضل رقم قياسى لهم فى جميع الأوقات وهو 12 مباراة متتالية، والذى نجح فى تحقيقه في الفترة من أبريل إلى أكتوبر عام 1990.









ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الحارس البرازيلي أليسون بسبب إستمرار معاناته من الإصابة التي تعرض لها في الجولة الاولى أمام نورويتش سيتي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الغيني نابي كيتا بسبب الاصابة أيضاً.





ويسعى محمد صلاح لكسر عقدة التسجيل خارج ملعب "أنفيلد"، بعدما تمكن هذا الموسم من تسجيل 3 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي جاءت جميعها في معقل ليفربول بواقع هدف أمام نورويتش سيتي وهدفين في شباك أرسنال.





في المقابل، يبحث بيرنلي عن تحقيق فوزه الثاني في مسابقة الدوري الإنجليزي في إطار سعيه للمنافسة على إحتلال إحدى المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".





وقدم بيرنلي موسمًا للنسيان حيث انهي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي فى المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، حيث خاض الفريق 38 مباراة، وإستطاع الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى الفريق 20 هزيمة.