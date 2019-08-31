مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين السبت 31-8-2019

تختتم اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين"، وذلك حيث ستقام مبارياتين فقط مساء اليوم، في حين قد تم تأجيل المباراة الثالثة والتي كانت تجمع بين نادي الاتحاد ونادي التعاون السعودي، وذلك بسبب مشاركة الاتحاد في منافسات كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وتتصدر مباراة الهلال والرائد كل عناوين الصحف السعودية صباح اليوم، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والإستمرار في سباق الصدارة منذ بداية الموسم، خاصة بعد الإنطلاقة الجيدة التي يحققها نادي النصر في الموسم الحالي، لذا فلا بديل عن تحقيق الإنتصار والثلاث نقاط بالنسبة للفريق الهلالي.





ومن المقرر بأن تنطلق مباراة الهلال والرائد اليوم في تمام السابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث ستكون المباراة في ضيافة نادي الرائد، والذي يرغب كذلك في تحقيق أولى نقاطه في بطولة الدوري هذا الموسم، بعدما خسر المباراة الأولى أمام الاتحاد.





وستكون المبارة الثانية اليوم في بطولة الدوري السعودي، بين نادي الأهلي ونادي الإتفاق، وستقام على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، ويريد نادي الإتفاق في إستغلال الأوضاع غير جيدة للنادي الأهلي، ويحقق إنتصار ثاني له في بطولة الدوري هذا الموسم، في حين يسعى الأهلي إلى تعويض جماهيره وتحقيق النقاط الثلاث، خاصة بعدما تعادل النادي الأهلي في اللقاء الأول له في البطولة هذا الموسم.





وتقام مباراة الأهلي والإتفاق في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي، في تمام الساعة الـ6:40 بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، الـ5:40 بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت.