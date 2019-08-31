بعد إصابة كيليني.. اليوفي يطلب التعاقد مع نجم برشلونة

أشارت تقارير إسبانية إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة صامويل أومتيتي بعد إصابة جورجيو كيليني الخطيرة.





وقد أعلن يوفنتوس مساء الجمعة، إصابة نجمه جورجيو كيليني في الرباط الصليبي الأمامي لركبة قدمه اليمنى وسيكون من الضروري أن يخضع لجراحة في الأيام المقبلة، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل.





وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أنه على مدار الساعات الآخيرة الماضية، يبحث يوفنتوس جديًا لإيجاد البديل المناسب لجورجيو كيليني في السوق بعد إصابة كيليني الخطيرة في الركبة، وتم الإشارة إلى صامويل أومتيتي مدافع البارسا كصفقة محتملة بعدما فقد المدافع الفرنسي مركزه الأساسي في تشكيلة البلوجرانا لصالح كليمونت لينجليت.





وأوضحت الصحيفة أن صيغة انتقال أومتيتي إلى يوفنتوس ستكون مشابهة تمامًا لصفقة انتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ، وذلك بنظام الإعارة مع خيار شراء للبيانكونيري في نهاية الموسم.





وقد لا يفرط البارسا في أومتيتي في الساعات الآخيرة من السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن مواطنه جان كلير توديبو مرتبطًا بعملية نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان.