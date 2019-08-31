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هبوط أسهم "تويتر" في البورصة بعد اختراق حساب رئيس الموقع

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:27 ص
هبوط أسهم تويتر في البورصة بعد اختراق حساب رئيس الموقع
تويتر
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هبط سعر أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأقل من 1%، بعد ساعات التداول الرسمي، بعد اكتشاف قرصنة الحساب الرسمي لرئيس الموقع جاك دورسي.

كانت شركة "تويتر" الأمريكية أعلنت تعرض الحساب الرسمي الخاص برئيسها، جاك دورسي، على نفس الشبكة للاختراق، نقلا عن "سبوتنيك العربية".

وأرسل "الهاكرز" المخترق لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر برئ"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.

وأكدت "تويتر" في بيان، أنها مدركة للموقف وبدأت في إجراء تحقيق بشأنه. 

فيما قالت المتحدثة بإسم الشركة في بيان لـ"رويترز": "تشجيع أي نوع من القرصنة يعد انتهاكًا مباشرًا لشروط الخدمة الخاصة بنا، نحن على علم بهذا الحادث وتمت إزالة كل من الخادم ومالك الخادم بشكل دائم من الموقع خلال دقائق من إبلاغنا بما حدث، سنستمر في مراقبة هذا الحادث والتحقيق فيه".

ونشر بعد ذلك الحساب الخاص بـ"تويتر"، تغريدة بأن أن الحساب آمن الآن، وقال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن "أنظمتها قد تم اختراقها".
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