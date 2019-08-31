الجيش الأفغاني يعلن مقتل 10 مسلحين من عناصر طالبان شمال البلاد

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 10 مسلحين من حركة طالبان وإصابة 8 آخرين على الأقل، خلال عمليات برية وغارات جوية نفذتها القوات الأمنية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية استهدفت عز الله ساباون (حاكم الظل لطالبان في مقاطعة شاهار بولاك) بإقليم بلخ.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 10 مسلحين تابعين لحركة طالبان، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين، فيما رجح الجيش الأفغاني مقتل عز الله ساباون خلال العمليات العسكرية.. ولم تعلق حركة طالبان على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.