ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجيش الأفغاني يعلن مقتل 10 مسلحين من عناصر طالبان شمال البلاد

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:24 ص
الجيش الأفغاني يعلن مقتل 10 مسلحين من عناصر طالبان شمال البلاد
عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 10 مسلحين من حركة طالبان وإصابة 8 آخرين على الأقل، خلال عمليات برية وغارات جوية نفذتها القوات الأمنية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان. 
 
وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية استهدفت عز الله ساباون (حاكم الظل لطالبان في مقاطعة شاهار بولاك) بإقليم بلخ. 
 
وأوضح البيان أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 10 مسلحين تابعين لحركة طالبان، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين، فيما رجح الجيش الأفغاني مقتل عز الله ساباون خلال العمليات العسكرية.. ولم تعلق حركة طالبان على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أوساسونا
-
x
17:00
-
برشلونة
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
بريشيا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
ماينز
يونيون برلين
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
بوردو
الدوري السعودي
الإتفاق
-
x
17:40
-
الأهلي
الرائد
-
x
18:05
-
الهلال
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون