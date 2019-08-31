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شاهد.. مفتي الجمهورية: كل مسجد بني على أرض الدولة دون تصريح "يزال"

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:16 ص
شاهد.. مفتي الجمهورية: كل مسجد بني على أرض الدولة دون تصريح يزال
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كل مسجد بني على أرض الدولة دون تصريح يجب إزالته.


وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر شاشة "صدى البلد"، أن العلماء يسمون الأرض التي تبنى عليها هذه المساجد بأنها "أرض مغصوبة"، حتى أنهم يبحثون في "صحة الصلاة فيه من الأساس".

وأوضح: "أي مسجد يعترض الطريق يمكن إزالته ويحق للدولة أن تبني أو لا تبني هذا المسجد، أما المسجد الذي بني بتصاريح كاملة تبقى له المسجدية تماما، وإذا تعارض بقاءه مع المصلحة العامة فيزال ثم تبني الدولة مسجدا آخر مكانه على نفس المساحة أو أكثر".
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