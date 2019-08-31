تامر حسني يشكر عبد الرحمن شوقي في حفله بالعلمين الجديدة

حرص الفنان تامر حسني، علي توجيه الشكر إلي صديقه الملحن عبد الرحمن شوقي، ببداية حفله الذي إنتهي منذ ساعات قليلة بمدينة العلمين الجديدة.





وتعالت صيحات وهتافات الجمهور عندما ذكر حسني، إسم عبد الرحمن شوقي وأعماله الفنية التي جمعته به.





وحرص تامر أثناء تقطيعه التورته مع بعض صناع أغانيه علي مسرح الحفل بمناسبه مرور ١٥ عام علي طرح اول البوم خاص له"حب" ، علي حضور عبد الرحمن شوقي، هذا الإحتفال وتقطيعه التورته معه حيث نادي عليه في الميكروفون.





وقدم حسني، في الحفل عدد كبير من أغانيه أبرزهم :"خلخال ورق"،"نسيتي نفسك"عيونه دار "،"قسمة ونصيب"،"كل يوم أحبه تاني"،"قرب حبيبي"،"بنت الإيه"،"أكتر حاجة"،"أنا ولاعارف"،"بعيش"،"عيونه دار"،"قولي بحبك"،"ناسيني ليه"،"كفاياك أعذار" .





ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف، وإحتفلت معه بمرور 15 عام علي بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.





وغنى معه حسام الحسيني وكريم محسن على المسرح وقدموا أغنية Com back to me





وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل"إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي و الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار"كامل العدد" وضعت فئة إستثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدوله.





وأعلنت الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كاليندر" منذ أيام عن الإقبال الجماهيري الشديد علي الحفل مما أدي إلي نفاذ أول فئة من التذاكر خلال الساعات الأولي من طرحها بمنافذ البيع المُخصصه، وأكددت الشركة علي أنه لن يتم السماح بدخول الحفل لغير حاملي التذاكر وذلك حرصا منهم علي سلامه الجمهور وخروج الحفل بمستوي يليق باسم مصر.





يحرص حسني، دائما علي أن يكون شكل المسرح مُبتكر وجديد، حيث أن شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات الراعي للحفل، حيث لقب هذا الحفل بالأقوي والأضخم بحفلات موسم الصيف.





في سياق أخر أحيا الفنان تامر حسني، منذ عدة أيام حفلًا غنائيا ضخما علي هامش فعاليات مهرجان صلالة السياحى بسلطنة عُمان، حيث رفع الحفل لافتة "كامل العدد".





وعلق السيد يوسف دندش، المنسق العام لجميع حفلات مهرجان صلاله السياحي بسلطنة عُمان علي حفل نجم الجيل، قائلا،:" سجل النجم المصري تامرحسني أعلى حضور جماهيري منذ عشر سنوات في المهرجان،والحفل كان أكثر من رائع".





وقدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط صيحات وهتافات ملأت ركنات المسرح.





وتقدم فرقة "Gipsy Kings" أغاني فلامنكو باللهجة الأندلسية للغة الإسبانية.





ومن أشهر أغانيهم التي حققت نجاحا ضخما ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب": a Montaña.. Djobi Djoba Amor mío ..Trista Pena.. Bamboleo ..Baila me..Habla me











