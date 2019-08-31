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"ناقلات النفط الكويتية" تطرح مشروع تحديث الأسطول

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:09 ص
ناقلات النفط الكويتية تطرح مشروع تحديث الأسطول
ناقلات نفط
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كشف مصدر نفطي مسؤول، عن أن شركة ناقلات النفط الكويتية، طرحت ممارسة تصميم وإنشاء 3 ناقلات غاز وممارسة إنشاء ناقلة نفط خام عملاقة على كبرى الشركات المتخصصة في أحواض وبناء السفن العالمية- بحسب ما نشرت صحيفة الآنباء الكويتية.
 
وذكر أن ممارسة تصميم وبناء 3 ناقلات غاز تم طرحها على شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة الكورية، شركة شنجهاي wagaoqiao للسفن الصينية، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، وشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية.
 
وأوضح المصدر أن ممارسة تصميم وبناء وتسليم ناقلة النفط الخام العملاقة تم طرحها على شركة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة الكورية، شركة شنجهاي wagaoqiao للسفن الصينية وشركة بوهاي للصناعات الثقيلة وبناء السفن.
 
وأكد المصدر أن بناء تلك الناقلات يأتي ضمن المرحلة الرابعة من تحديث الأسطول والتي ستكون عبارة عن ناقلة نفط خام عملاقة و4 ناقلات منتجات بترولية، فضلًا عن 3 ناقلات غاز مسال.
 
وقال إن انخفاض عمليات البناء في احواض السفن العالمية شجع الشركة على طرح المرحلة الرابعة من تحديث الاسطول.
 
وبين المصدر أن "مؤسسة البترول" تنوي المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية الغطاء الاستراتيجي طويل الامد والاحتياجات التسويقية وبما يتماشى مع معدلات الإنتاج المستهدفة داخل الكويت والالتزام بتشغيل وتأجير الناقلات الفائضة عن الاحتياجات التسويقية في السوق العالمي الزمني أو الفوري على أسس تجارية.
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