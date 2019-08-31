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"الإمارات" توزع الحقائب المدرسية على منتسبي مركز الشيخ زايد في تركمانستان

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:08 ص
الإمارات توزع الحقائب المدرسية على منتسبي مركز الشيخ زايد في تركمانستان
الشيخ زايد - صورة أرشيفية
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وزعت سفارة الدولة لدى عشق آباد أكثر من 200 حقيبة مدرسية مع قرطاسيتها على الأيتام المنتسبين إلى مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لرعاية الأيتام، لمساعدتهم على استقبال العام الدراسي الجديد بشكل أفضل، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الرامية لدعم العملية التعليمية في تركمانستان.
 
وأشرف عبد العزيز الهاشمي القائم بالأعمال في السفارة، على تسليم تلك المساعدات التي رسمت البسمة على وجوه الأيتام وبثت البهجة والسرور في نفوسهم، وقال إن الهدف من عمليات التوزيع هو تقديم العون والمساعدة لتوفير جميع الاحتياجات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المساهمة من سفارة الدولة تأتي في إطار عام التسامح، وأكد أن دولة الإمارات أضحت اليوم عاصمة إنسانية عالمية ومركزا للعمل الإنساني.

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