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الإمارات: قرعة إلكترونية لأرقام مرشحي "الوطني"

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:03 ص
الإمارات: قرعة إلكترونية لأرقام مرشحي الوطني
الإمارات
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قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها تعكف على إجراء قرعة عبر النظام الإلكتروني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لتوزيع الأرقام بشكل عشوائي على أسماء المرشحين ضمن القوائم النهائية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية  .
 
وأوضحت اللجنة أنه فور صدور القائمة النهائية سيحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

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