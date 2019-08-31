متى يتعافى مريض الجلطة الدماغية.. كل ما تريد معرفته عن مريض الجلطة الدماغية

عقب السكتة الدماغية تبدأ التساؤلات والمخاوف حول كيفية التعامل مع مريض الجلطة الدماغية وإذا كان سيتعافى.



أسئلة كثيرة تدور في ذهن مريض وأهالي مريض الجلطة الدماغية مثل متى يمكنك تحريك يدك هل ستعود اليك استقلاليتك كيف يمكنني منع حدوث سكتة دماغية أخرى.



"إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية"





من الصعب التنبؤ إلى أي مدى سوف يتعافى الشخص بعد اصابته بالسكتة الدماغية ولا يستطيع أي طبيب بتحديد تأثر الشخص عقب السكته الدماغية ومدى تعافي المريض في الأسابيع الأولى عادة ما يعطي مؤشرا على مدى الضرر الذي حدث وكيف ستتم عملية إعادة التأهيل.



درجة التعافي تتعلق بنوع السكتة الدماغية التي حدثت لديك، بعمرك، بمدى الضرر الذي اصاب الدماغ أثناء حدوث السكتة الدماغية وبالفترة الزمنية التي مرت حتى البدء بعملية إعادة التأهيل.



ينصح بتعلم كل ما يمكن حول أسباب السكتة الدماغية وما الذي يمكن القيام به لمنع حدوث مشاكل صحية في المستقبل.



"ما سبب اصابتك بالسكتة الدماغية "



تحدث 80٪ من السكتات الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ فجأة، عادة بسبب تجلط الدم أو انسداد اخر. هذه السكتة الدماغية تسمى إقفار (Ischemia). تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ.



يمكن أن يحدث الافقار بسبب انسداد شريان نظرا لتراكم البلاك وهو خليط من الكوليسترول واللبيدات أو الدهون في الدم.



الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين بسبب تراكم البلاك معرضون لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية.



ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يشكل عاملا للإصابة بالسكتات الدماغية النزفية هاتان الحالتان يمكن أن تزيدا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكن السيطرة عليها يمكن أن تمنع حدوث سكتة دماغية ثانية.



"هل أنت معرض لخطر حدوث سكتة دماغية ثانية"



خطر حدوث سكتة دماغية إضافية مباشرة بعد السكتة الدماغية الأولى مرتفع جدا 3٪ من الأشخاص الذين يتعرضون لسكتة دماغية واحدة يتعرضون لسكتة دماغية أخرى خلال أول 30 يوم، وثلث منهم يتعرضون لسكتة دماغية أخرى خلال عامين.



ومع ذلك، عوامل الخطر الفردية تتغير لذلك، فمن المهم التحدث مع الطبيب لفهم عوامل الخطر المحددة الخاصة بك والعمل معا على وضع خطة لتقليلها.



ارتفاع ضغط الدم هو السبب رقم واحد للسكتة الدماغية ويشكل أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية.



الحالات الطبية مثل أمراض القلب، ارتفاع الكوليسترول في الدم أو مرض السكري تزيد من الخطر أيضا.



عادات الحياة التي تشمل التدخين، زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، شرب الكحول وتعاطي المخدرات، يمكن أن تشكل أيضا عوامل خطر.



"ما هي المدة اللازمة للتعافي من السكتة الدماغية"



مدة التعافي من السكتة الدماغية تختلف من مريض لاخر في بعض الأحيان، الأشخاص الذين تعرضوا للسكتة الدماغية الخفيفة يكون لديهم ميل للتعافي بسرعة، في حين أنه لدى معظم مصابي السكتة الدماغية، فان عملية التعافي يمكن أن تستمر لمدى الحياة.



على الرغم من أن الخطوات الهامة لعملية التعافي تتم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد السكتة الدماغية، فيمكن للمرضى الاستمرار في عملية التعافي لعدة سنوات بعد ذلك المفتاح هو اتباع نمط حياة يشمل النشاط البدني اليومي.



هل أنا معرض لخطر الاصابة بالاكتئاب بعد السكته "الدماغية"



حدوث الاكتئاب بعد السكتة الدماغية هي ظاهرة شائعة جدا يفضل أن تسأل الطبيب ما هي أعراض الاكتئاب، لكي تستطيع أنت ومن يعالجك أن تتعرفوا عليها إذا لزم الأمر أحد أسباب حدوث الاكتئاب بعد السكتة الدماغية هو حدوث تغيرات بيوكيميائية في الدماغ كذلك، فالاكتئاب هو رد فعل طبيعي تماما للاثار الجانبية المؤسفة الناجمة عن السكتة الدماغية أيا كان السبب، فعلاج الاكتئاب أمر ضروري لحسن الحظ، يمكن علاج الاكتئاب على نحو فعال بواسطة الأدوية أو الاستشارة النفسية.





" أي نوع من الأدوية يجب أن يؤخذ وهل لها اثار جانبية"



غالبا ما تحدث السكتة الدماغية بسبب تجلط الدم، ولذلك فإن الطبيب سوف يصف لك أدوية مضادة للتجلط أو مضادة لتخثر الصفائح الدموية، المعروفه أيضا باسم ادوية سيولة الدم، لمنع حدوث السكتات الدماغية في المستقبل قد تحتاج أيضا إلى أخذ أدوية لخفض ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكولسترول، لعلاج أمراض القلب أو للسيطرة على مرض السكري.



من المهم التحدث مع طبيبك حول الأدوية التي تأخذها، بحيث تفهم لماذا أنت تأخذها اسأل عن الاثار الجانبية المحتملة وعن التفاعلات المختلفة مع الغذاء أو الأدوية الأخرى.



لمساعدتك على تتبع أخذ الأدوية، يفضل أن تقوم أنت أو الطبيب المعالج بتسجيل اسم وجرعة كل دواء، بما في ذلك متى وكيف تأخذها.



"متى يفضل الاتصال بالطبيب"



تحدثوا مع طبيبكم حول أي أعراض أو حالات التي تتطلب التحدث معه ومع ذلك، إذا لاحظت واحدة من العلامات والأعراض التالية للسكتة الدماغية، فيجب عليك الاتصال فورا بالإسعاف لا تتردد حتى دقائق قليلة يمكن أن تساعد عندما يتعلق الأمر بمنع الأضرار الناجمة عن السكتة الدماغية العلامات تشمل.



الخدر، الشلل المفاجئ أو الضعف خاصة إذا حدث في جانب واحد من الجسم.



الدوخة المفاجئة، مشاكل في المشي، فقدان التوازن أو التناسق أو تغيرات مفاجئة في الرؤية سيلان اللعاب أو الكلام الغير واضح الارتباك المفاجئ، صعوبة الكلام أو في فهم الكلام صداع مفاجئ مختلف عن الصداع العادي دون وجود سبب خاص.



