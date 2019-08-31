به مواد مسرطنة.. و5 فوائد.. أهم أضرار وفوائد الكاتشب وطريقة تحضيره في المنزل

يعد معجون الكاتشاب من المواد الغذائية الاكثر استهلاكًا، بحيث بات يدخل ضمن مكونات العديد من الاطعمة الجاهزة والسريعة التي يتم تناولها حول العالم.



رغم أن الكاتشاب يستخدم في طعام الاطفال والكبار وفي العديد من الوجبات كالبرغر والبطاطس والبيتزا والعديد من المأكولات الأخرى، ولكن ما لا تعرفوه أن للكاتشب أضرار وبعض الفوائد قد تجعلك تفكر مرات عدة قبل تناوله إليكم أبرز أضراره الصحية.



حيث أجرت جامعة "هارفارد" الأميركية تجارب عدة، ووجدت أنه يحتوي علي مواد حافظة من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي.



وأكدت الدراسة أن الكاتشب يحتوي بجميع أنواعه على مادة الفيلينين المؤكسدة، وهي مادة تؤدي إلى وجود مواد مسرطنة وخطرة بداخله.



هذا ويؤدي الكاتشب إلى تهيج المعدة لاحتواءه على نوع معين من الأسيد.



كذلك يحتوي الكاتشب على كمية كبيرة من السكر، فيؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، ويسبب السمنة وأمراض القلب، والسكري.



وأشارت الدراسة إلى أن الكاتشب لا يحتوي على أي قيمة غذائية مثل البروتين والألياف وتشمل العناصر الغذائية الكمية الضيئلة من معجون الطماطم والتي قد تحتوي على نسبة صغيرة من الليكوبين كما ان صلصة الكاتشب تحتوي على مواد كيماوية ربما تصل إلى الزئبق وهو من المعادن التي تحدث تسمم الجسم.



"خمسة فوائد للكتشب"



يعتقد كثير منا ان الكاتشب يزيد من الوزن وان فائدته الوحيدة هو إضافة نكهة إلى الأطعمة، ولكن هناك فوائد كثيرة للكاتشب ولا يمت لزيادة الوزن بصلة فمن فوائد الكاتشب:

" يحتوى على سعرات حرارية قليلة"



فملعقة واحدة من الكاتشب تحتوى على 15 سعرة حرارية.. على عكس ملعقة واحدة من المايونيز والتي تحتوى على 100 سعرة حرارية.



فلو تناولت ملعقتين من الكاتشب بدلًا من ملعقتين من المايونيز، ستوفر 1، 190 سعرة حرارية أسبوعيًا.



" قليل الدهون"



فأمام كل ملعقة من الكاتشب، هناك أقل من 0.1 جرام.. ولهذا يعتبر خالي من الدهون والذى يعد ميزة للحد من أمراض القلب.



" أقل في الكربوهيدرات"



يعد الكاتشب مفيد جدًا في الحميات الغذائية فكل ملعقة تحتوى على 4 جرامات فقط!



" عالي في نسبة الليكوبين"



الليكوبين من مضادات الأكسدة والذى يحمى خلايا الجسم من التعرض للتلف.. أيضًا يساعد فى الحفاظ على نسب كوليسترول صحية ويقلل من نسب التعرض لأنواع معينة من السرطانات.



" يحتوى على نسبة فيتامين أ عالية"



الكاتشب غنى جدًا بفيتامين أ والذى يساعد في الحفاظ على صحة العينين، بالإضافة إلى مساعدته فى تكوين الجلد، الأسنان والعظام.





جدير بالذكر أن الكاتشب يستخدم في الأكلات السريعة مثل البيتزا والحواوشي والمكرونة البشمل والمكرونة بالصلصة والكشري؛ كما يضاف ايضن على معظم الأكلات السريعة.



"طريقة عمل الكاتشب بالمنزل"



اعصري حبات الطماطم وصفّيها في قدر، ضعي عصير الطماطم مع البصل والثوم على حرارة متوسّطة واتركيه حتى يغلي اضيفي في القدر السكر والملح والخل واخلطي المزيج جيدًا واتركيه على حرارة منخفضة في وعاء، ذوّبي النشاء مع القليل من الماء وأضيفيه تدريجيًا على الخليط مع التحريك المستمر لتحصلي على القوام المطلوب

واحرصي على الخلط باستمرار كي لا يتكتّل الخليط.



ارفعي القدر عن النار واركيه جانبًا حتى يبرد مع التقليب من فترة إلى أخرى حتى لا يتكتّل قدّمي صلصة الكاتشب باردة على سفرتك أو احفظيها في الثلاجة



يفضل حفظ معجون الكاتشب في الثلاجة بعد الاستخدام مع إضافة كمية من الزيت أعلى سطح المحتوى.

