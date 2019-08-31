أبوتريكه يرثي محمد عبدالوهاب بعبارات مؤثرة

وأحيا النادى الأهلي ، ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب نجم الفريق ومنتخب مصر ، الذى رحل فى سن ال 23 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء تدريباته مع الفريق فى 31 أغسطس عام 2006 باستاد مختار التتش.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" صوره للراحل معلقة عليها " كم أشتقنا إليك .. يا من تدوم ذكراك ، اليوم ، تحل الذكرى الثالثة عشر علي رحيل لاعبنا محمد عبد الوهاب .. لن ننساك يا عبد الوهاب ".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" صوره للراحل معلقة عليها " كم أشتقنا إليك .. يا من تدوم ذكراك ، اليوم ، تحل الذكرى الثالثة عشر علي رحيل لاعبنا محمد عبد الوهاب .. لن ننساك يا عبد الوهاب ".

وكان عبد الوهاب ظهير أيسر بدأ مسيرته الكروية حينما كان فى الرابعة عشر من عمرة ، بمركز شباب سنورس ، قبل أن ينتقل الي ناشئى فريق الألومنيوم ، ومنها إلي الفريق الأول ، ليحترف بنادى الظفرة الاماراتى الذى أعاره موسما إلي إنبي ومن ثم موسمين إلى الاهلي.