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السيسي يستقبل رئيس حزب بالائتلاف الحاكم في اليابان.. و"كوميتو" يشيد بنجاحات مصر الاقتصادية

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:09 ص
السيسي يستقبل رئيس حزب بالائتلاف الحاكم في اليابان.. وكوميتو يشيد بنجاحات مصر الاقتصادية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في مقر إقامته بيوكوهاما "ناتسو ياماجوشي"، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء  الرئيس، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكداً حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد الرئيس اعتزاز مصر، حكومةً وشعباً، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيداً بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.

كما أعرب الرئيس السيسي، عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، حيث يهتم نظام التعليم الياباني بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، حيث أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.
 
وأعرب رئيس حزب كوميتو عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة وإنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.
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