بومبيو: أمريكا تعتقد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا.





وقال بومبيو على تويتر "لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة .. اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها".

وأضاف "من الخطأ الجسيم الثقة بظريف"، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.