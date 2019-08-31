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رئيس أوسيتيا الجنوبية يستبعد إمكانية نشوب نزاع عسكري مع جورجيا

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:03 ص
رئيس أوسيتيا الجنوبية يستبعد إمكانية نشوب نزاع عسكري مع جورجيا
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استبعد أناتولي بيبيلوف، رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، ذات الاعتراف الدولي المحدود امس الجمعة إمكانية نشوب نزاع عسكري مع جورجيا على خلفية بناء الأخيرة لحاجز أمني على الحدود بين الجانبين، الذي أثار توترا خلال الأيام الأخيرة.
 
وقال بيبليوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لن تكون هناك المواجهة العسكرية التي يبحث عنها الجاني الجورجي"، مضيفا: "سكان قرية أويستا (الحدودية التي بُني الحاجز قربها) في أمان وتحت حماية حرس الحدود".

وأعلنت أوسيتيا الجنوبية - الأربعاء الماضي - أن جورجيا أقامت نقطة تفتيش على ما قالت إنه أراضيها بالقرب من بلدة أويستا. وردا على ذلك، داهمت قوات الأمن في أوسيتيا الجنوبية المنطقة مدعومة بمدرعات. بدوره، قال الجانب الجورجي إنه كان يبني حاجزا للشرطة على أراضيه، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
 
وطالبت سلطات أوسيتيا الجنوبية جورجيا بإزالة حاجز الشرطة على الحدود بالقرب بحلول صباح امس الجمعة، وفي حال الرفض توعدت باتخاذ "طرق قانونية لحماية السكان من التهديدات الناشئة".

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