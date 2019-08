تامر حسني يحتفل بمرور ١٥عاما على مسيرته الفنية بتقطيع التورتة في حفل العلمين الجديدة

احتفل الفنان تامر حسني، بمرور ١٥ عامًا على طرح أول ألبوم خاص له "حب" بتقطيع تورتة مع أبرز صناع أغانيه وهم الموزع أحمد عادل والملحن تامر علي، وعبد الرحمن شوقي، ووسام عبد المنعم، و محمد رحيم، وإيهاب عبد الواحد ومحمد حامد، وذلك في حفله والمقام بمدينة العلمين الجديدة.

وقام مع كل صانع من صناع أغانيه بغناء مقطع من الأغاني التي جمعتهم سويًا.

شارك الملحن محمد رحيم، الفنان تامر حسني الغناء في الحفل حيث غني معه أغنية لولا الهوي وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وأعرب رحيم عن سعادته بمشاركه حسني، احتفالية مرور ١٥ علي طرح اول البوم خاص له"حب" ، وقال أنه فخور بصداقته.

وقدم حسني في حفله مجموعه كبيره من اغانيه أبرزها ،"نسيتي نفسك"عيونه دار "،"قسمة ونصيب"،"كل يوم أحبه تاني"،"قرب حبيبي"،"بنت الإيه"،"أكتر حاجة"،"أنا ولاعارف"،"بعيش"،"عيونه دار"،"قولي بحبك"،"ناسيني ليه"،"كفاياك أعذار".





وصعد معه علي خشبة المسرح كريم الحسيني وكريم محسن وقدموا اغنية come back to me





وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل"إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings الذي قدم فقرته الغنائية قبل صعود حسني، خشبة المسرح.



لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي و الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار"كامل العدد" وضعت فئة إستثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدولة.





وأعلنت الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كاليندر" منذ أيام عن الإقبال الجماهيري الشديد علي الحفل مما أدي إلي نفاذ أول فئة من التذاكر خلال الساعات الأولي من طرحها بمنافذ البيع المُخصصه، وأكددت الشركة علي أنه لن يتم السماح بدخول الحفل لغير حاملي التذاكر وذلك حرصا منهم علي سلامه الجمهور وخروج الحفل بمستوي يليق باسم مصر.





يحرص حسني، دائما علي أن يكون شكل المسرح مُبتكر وجديد، حيث أن شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات الراعي للحفل، ومن المؤكد أن يكون الحفل الأقوي والأضخم بحفلات موسم الصيف وسيشهد حضور جماهيري ضخم.





في سياق أخر أحيا الفنان تامر حسني، منذ عدة أيام حفلًا غنائيا ضخما علي هامش فعاليات مهرجان صلالة السياحى بسلطنة عُمان، حيث رفع الحفل لافتة "كامل العدد".





وعلق السيد يوسف دندش، المنسق العام لجميع حفلات مهرجان صلاله السياحي بسلطنة عُمان علي حفل نجم الجيل، قائلا،:" سجل النجم المصري تامرحسني أعلى حضور جماهيري منذ عشر سنوات في المهرجان،والحفل كان أكثر من رائع".





وقدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط صيحات وهتافات ملأت ركنات المسرح.