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إطلاق خط ليلي لحافلات دبي في الإمارات غدا

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:07 ص
إطلاق خط ليلي لحافلات دبي في الإمارات غدا
حافلات دبي
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق خطًا ليليًا جديدًا للحافلات العامة داخل إمارة دبي، غدًا الأحد، وستجري تحسينات على الخدمة في 11 خطًا أخرى، وذلك لتعزيز شبكة الحافلات العامة في الإمارة.
 
وأكّدَت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الخط الجديد، الذي أطلق عليه (N30)، سينطلق من محطة المدينة العالمية سوق التنين (2) ليصل إلى مبنى مطار دبي الدولي (2) عبر محطة مترو الراشدية، وسيكون توقيت هذا الخط من الساعة 10:00 مساء حتى الساعة 5:00 صباح اليوم التالي.
 
وستقوم الهيئة كذلك ابتداء من التاريخ ذاته بإجراء تحسينات على (11) خطاً أخرى وهي: 11A ،24 ، 34 ،50) ،56 ،95 ،95A ،96 ،F53 ،X25 وN55)، وأن التحسينات تتمثل بتطوير زمن مواعيد رحلات هذه الخطوط.
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