من هو فهد العيسي رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز امس الجمعة، أمرا ملكيا بتعيين فهد بن محمد العيسي رئيسا للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي معلومات عن رئيس الديوان الجديد، وجاء أهمها كالتالي:





- ولد رئيس الديوان الملكي الجديد فهد بن محمد بن صالح العيسى عام 1964





- حصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1985.





- حصل العيسى على درجة الماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بتقدير امتياز عام 1991، وكذلك على شهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود.





- عمل سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991،





- عمل باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ثم مستشارا قانونيا،





- عمل مستشارا متعاونا مع الديوان الملكي،





– تم تكليفه بالعمل فى منصب مدير عام لمكتب وزير الدفاع مطلع عام 2013.





- حصل العيسى على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة نظير جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 2001.





- محكم معتمد لدى وزارة العدل





- عمل مستشارا لدى عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.





- قدم عددا من البحوث والدراسات منها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر عن حماية البيئة الدولية،





- صدر أمر ملكي عام 2014 بتعيينه مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.





- قدم عددا من البحوث والدراسات منها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر عن حماية البيئة الدولية،





- شارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة، ودراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية، وأخرى عن صندوق النقد العربي.



