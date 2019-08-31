"نيابة القوصية" تجدد حبس الزوجين قاتلي الطفل معتز 15 يوما في أسيوط

جددت نيابة القوصية بإشراف المستشار اسماعيل مهنى، رئيس النيابة حبس "عبدالتواب.ع.ص" وزوجته "رضا.س.ع" 47 سنة، المقيمان بقرية النزالي جنوب، دائرة المركز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد، على خلفية اعترافهما بقتل الطفل معتز عاطف محمود، 4 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار، وتجريده من ملابسه، وإلقاء جثته، داخل جوال وسط أكوام القمامة، خلف المطافىء الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب غرب مدينة القوصية.



ومثل الزوجان كيفية ارتكابهما جناية قتل الطفل "معتز" أمام المستشار محمد أسامة، وكيل النائب العام، الثلاثاء الماضي، وما احدثا فيه من إصابات، حيث اعترفا أنهما جردا الطفل المجني عليه من ملابسه وحاولا قتله بأن غطساه في إناء ممتلىء بالماء، لكنه لم يفارق الحياة، فكبلا يديه بالحبل وقاما بخنقه، ثم وضعاه في جوال، واستقلا مركبة توك توك وألقياه وسط أكوام القمامة بمنطقة بعيدة عن مكان سكنهم للتخلص منه.



وتابعا أنهما ارتكابا الجريمة انتقامًا من "معتز" ظنًا منهما أنه تسبب في غرق ابنهما عبد النعيم عبد التواب، 6 سنوات، في رمضان الماضي، حيث قصت عليهما طفلتهما التي تبلغ نحو 7 سنوات أن "معتز" دفعه نحو ترعة صغيرة كانا يلعبان بالقرب منهما فغرق.



وأضاف محمود، الذي طلب عدم ذكر تكملة اسمه، وهو أحد أقارب الطفل "معتز" أن عبد النعيم ابن الجانيين، كان في طريقه مع شقيقته الطفلة إلى منزل جدهما لأمهما، حيث يمران من اعلى كوبري مشاة إلى الاتجاه الثاني من الترعة، التي غرق بها عبد النعيم، لكن بجانب شاطىء الترعة شجرة توت يأكل منها الأطفال ويلهون بالقرب منها، وفي رمضان الماضي سقط الطفل عبد النعيم عبد التواب في الترعة فغرق، وأخبرت شقيقته أبويها أن معتز السبب في ذلك، فأخذا يستعدان لليوم اللذان ارتكبا فيه جريمة القتل.



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد جمال، رئيس مباحث القوصية، يفيد بورود بلاغ من هواري الجندي، أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية، بعثوره على جثة طفل، 4 سنوات، عارية ومجهولة الملامح، داخل جوال، وملقاة وسط القمامة، خلف المطافىء الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب غرب مدينة القوصية.



وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي، كما تم استدعاء النيابة العامة والطب الشرعي لمناظرة الجثة، نظرًا لوجود شبهة جنائية، وبمعاينة النيابة تبين أن الجثة لطفل ذكر، يبلغ نحو 4 سنوات، عارية، ومجهولة الملامح، وتنبعث منها رائحة، بها آثار خنق في الرقبة، وآثار تكبيل حبل على اليدين، كما أظهرت انتفاخ في الوجه، أخفى خلفه جانب من ملامحه الصغيرة، كما أمرت النيابة باستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة.



واستدعى ضباط وحدة مباحث القوصية مقدمي بلاغات تغيب الأطفال خلال أيام الخميس والجمعة والسبت لمحاولة التعرف على الجثة، وتعرفت والدة الطفل معتز على جثته، ثم أصدر النيابة العامة تصريح بدفن الجثة، وطلبت سرعة تحريات المباحث



وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد خالد شريت، رئيس فرع بحث الشمال، وقيادة المقدم خالد شحاته، وكيل الفرع، ضم ضباط وحدة مباحث القوصية برئاسة الرائد محمد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات والمعلومات السرية أن وراء مقتل الطفل معتز عاطف محمود، 4 سنوات، جارهم "عبد التواب.ع.ص"، 65 عامًا، وزوجته "رضا.س.ع"، 47 عام، ومقيمان بقرية النزالي جنوب دائرة المركز.



تم اعداد مأمورية من وحدة مباحث مركز القوصية، مدعومه بقوات الأمن المركزي وتوجهت إلى محل إقامة الجانين وتم القبض عليهما واقتيادهما إلى مركز شرطة القوصية.



وبمواجهتهما أمام العميد أحمد الراوي، رئيس المباحث الجنائية، حاولا انكار علاقتهم بالحادث وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة، بدافع الانتقام من الطفل، حيث اتهماه بأنه تسبب في غرق ابنهما عبد النعيم عبد التواب عبد النعيم، 6 سنوات" أثناء اللهو معه، وأن ابنتهما أخبرتهما بأن معتز دفع شقيقها فى الماء أثناء اللهو معه مما تسبب في وفاته، حيث عقدا الأبوين النية والعزم على قتل الطفل والتخلص منه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.