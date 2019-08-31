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هند صبري وفيلم سعودي في مهرجان البندقية!

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:59 ص
هند صبري وفيلم سعودي في مهرجان البندقية!
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وكالات
 

نشرت الفنانة هند صبري تغريدة على "تويتر" تعبر فيها عن سعادتها لانتمائها للجنة تحكيم الدورة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، كما يشارك في المهرجان فيلم لمخرجة سعودية.

أعربت هند صبري عن فخرها بالانتماء إلى "أسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم"، حيث تشارك النجمة التونسية التي اشتهرت بعملها في السينما المصرية كعضو لجنة تحكيم جائزة لويجي دي لورينتيس لأول فيلم، والتي يترأسها المخرج الصربي الشهير، إمير كوستاريتسا.

كما تنافس المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، على جائزة الأسد الذهبي في هذه الدورة من مهرجان البندقية، عن فيلم "المرشحة المثالية"، وهي من بين مخرجتين فقط تتنافسان على هذه الجائزة، بين 21 مخرجا ومخرجة من جميع أنحاء العالم.

ويطرح الفيلم قضية التغيرات التي طرأت على مجتمع المملكة العربية السعودية، بتخفيف وصاية الرجل على المرأة، من خلال تناوله لقصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المحافظ في مجتمعها، مستعرضا العقبات التي تواجهها في هذه المسيرة.

وصرحت المخرجة يوم أمس من خلال مؤتمر صحفي: "أرغب شخصيا بمشاركة مزيد من النساء في السياسة، وأن تصبحن فاعلات في المجتمع، لكن الأمر سوف يكون صعبا، لأن المجتمعات لا زالت متحفظة، والأسر لا تريد أن تتولى النساء المناصب ولا أن تخرج إلى العلن". لكنها أضافت: "لكن هناك زخما للتغيير في السعودية الآن، وتلك فرصة للنساء لاستغلالها".

نشرت الفنانة بشري علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة لها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها تجمعها مع الفنانة هند صبري والاعلامية رايا ابي راشد وذلك بفنيسيا 

واجتمع الثلاثي وذلك لمشاركتهم في حضور مهرجان فينيسيا، والتقطت الصورة وهم أطلالات صيفية بسيطة بألوان مشجرة، ولكن ارتدت بشري فستان كتف وكتف باللون الازرق.

وكانت تتوسط الصورة هند صبري وتحتضن صديقتها بشري ورايا،وانهالت التعليقات علي الثلاثي وذلك لظهورهن دون تكلف بمكياج ناعم وكانت الصورة التي جمعتهم بينت الشبه بين الثلاثي.


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