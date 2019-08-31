هند صبري وفيلم سعودي في مهرجان البندقية!

نشرت الفنانة هند صبري تغريدة على "تويتر" تعبر فيها عن سعادتها لانتمائها للجنة تحكيم الدورة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، كما يشارك في المهرجان فيلم لمخرجة سعودية.





أعربت هند صبري عن فخرها بالانتماء إلى "أسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم"، حيث تشارك النجمة التونسية التي اشتهرت بعملها في السينما المصرية كعضو لجنة تحكيم جائزة لويجي دي لورينتيس لأول فيلم، والتي يترأسها المخرج الصربي الشهير، إمير كوستاريتسا.





كما تنافس المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، على جائزة الأسد الذهبي في هذه الدورة من مهرجان البندقية، عن فيلم "المرشحة المثالية"، وهي من بين مخرجتين فقط تتنافسان على هذه الجائزة، بين 21 مخرجا ومخرجة من جميع أنحاء العالم.



