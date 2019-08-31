يوفنتوس يسعى لخطف هدف برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة اليوفنتوس الإيطالي مازالت تواصل سعيها للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن برشلونة فش ل في التوصل لإتفاق من أجل عودة نيمار وفتح الباب أمام يوفنتوس للتدخل في الصفقة وخطفها.







وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة يوفنتوس تحاول التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان لخطف النجم البرازيلي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.







وأشار البرنامج الإسباني إلى أن إدارة برشلونة الإسباني تشعر بالقلق بسبب تحرك إدارة اليوفنتوس وتخشى إستغلال فشل المفاوضات لصالح نادي السيدة العجوز.







وأوضح البرنامج الإسباني أن إدارة البلوجرانا تخشى استغلال إدارة يوفنتوس للفرصة وتقديم عرضاً مغرياً لنيمار مما قد يعقد الأمر مجدداً في الساعات القليلة المقبلة.







وكشف البرنامج الإسباني أن يوفنتوس قد يستغل رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للإنقضاض على صفقة نيمار.







وألمح البرنامج الإسباني أن الأرجنتيني باولو ديبالا من اللاعبين المطلوبين بشدة في باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



