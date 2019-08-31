نسمة عبد العزيز تشعل أجواء محكي القلعة بالعزف على آلة الماريمبا (صور)





أحيت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حفلًا متميزًا على خشبة مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق العازفة من جميع الاعمار.













وعزفت عبد العزيز، لجمهورها خلال الحفل على آلة "الماريمبا" مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة، بين المصري والعالمي، والتي لاقت استحسان عدد كبير من الجمهور الذي ملأ هتافهم ارجاء المسرح معبرين عن سعادتهم البالغة بحالة السعادة والسرور التي عاشو فيها.













يشار إلى ان نسمة عبد العزيز موسيقية مصرية, تعزف على آلة الماريمبا (من مواليد 1 فبراير), تخرجت من معهد الكنسرفتوار, وألتحقت بفرقة عمر خيرت, ونالت مرتبة الشرف من معهد الكونسرفتوار عام 1997، ومنحها الرئيس المصري محمد حسني مبارك بعثة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدات في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة لها منها تيكو تيكو وفوجا.





حيث أطلت نسمة على الناس منذ 5 سنوات وجالت كل محافظات مصر، تعزف قائدة لآلات الإيقاع ضمن الفريق، ثم صارت تعزف منفردة. إلى ان تكللت خطواتها بالنجاح، فاشتركت في حفلات أوبرا كثيرة داخل مصر وخارجها، وصولاً إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. ثم ازدادت نجوميتها لاحقاً، خصوصاً بعدما أصبح لها فرقتها الخاصة.





و قدمت نسمة برنامج موسيقية في قناة المحور الفضائية وهي "أوبرا شو" عن عروض الاوبرا المختلفة وبرنامج "ليلتكم طرب" عن الموسيقى العربية





ونسمة متزوجة من المنتج المصري جلال زكي وهي تقول عنه "ولولا زوجي الذي يقف بجانبي ويساعدني حتى استطيع النجاح في عملي بالفن أو في المجال الاعلامي ما كنت استطعت تحقيق طموحي".





ويذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تُعقد على مدار 15 يوم، ويشارك فيها لفيف من الفرق الموسيقية ونجوم الغناء في مصر والعالم، من يينهم هشام عباس، علي الحجار، مروة ناجي، زيزي عادل، محمد محسن، أحمد جمال، تانيا قسيس، غالية بن علي، مسار إجباري.





يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28، وسط حضور جماهيرى تجاوز الـ15 ألف شخص، حيث ارتفع عدد الحضور بشكل أدى إلى تكدسهم خارج البوابة الرئيسية للقلعة وعدم تمكنهم من الدخول، وذلك بالإضافة إلى الزحام الشديد على منافذ بيع التذاكر، وتجنباً لذلك قامت دار الأوبرا بزيادة منافذ بيع التذاكر من 2 إلى 5 منافذ.





وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.





وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.





وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.





مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.





وكان وزيرا الثقافة والآثار قامو بتكريم، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم:





الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.





وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.



