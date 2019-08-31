السعودية والإمارات تحذران رعاياهما من إعصار "دوريان" الأمريكى

أصدرت سفارتا السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة، كل على حدا، بيانا حذرتا فيه مواطنيهما المغتربين في ولاية فلوريدا، من وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

ونشرت سفارة الإمارات في مجموعة تغريدات على "تويتر"، بيانا حذرت فيه من "حصار الأيام السبعة"، وقالت "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين المقبل".

من جهتها، نشرت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تغريدة على "تويتر" حذرت فيها المواطنين السعوديين من الإعصار.

وجاء في التحذير،" بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (دوريان) نهاية الاسبوع، فإن القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام عن حالة الطقس".





ويعكف سكان ولاية فلوريدا الأميركية على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة إعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.





وذكرت التوقعات الجوية أن الإعصار وهو حاليا عاصفة من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات، يمكن أن يصبح أقوى ويتحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة قبل أن يصل الى الساحل، إلا أنه من غير المعروف أين سيضرب تحديداً.





وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال انها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديسانتيس "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".





غير أنه قال إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.





وأضاف "إذا كنت في منطقة إخلاء وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه".





وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو الفين من عناصره في حالة تأهب كما سيضع ألفين آخرين اليوم السبت.





ويتحرك الإعصار باتجاه شمالي غربي بسرعة 17 كلم في الساعة، ويتوقع أن يضرب منطقة ما على ساحل فلوريدا في وقت متأخر من الاثنين وصباح الثلاثاء، بحسب المركز.



