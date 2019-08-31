رئيس بعثة مصر في الألعاب الأفريقية يتوقع حصد الميداليات في أولمبياد طوكيو في هذه اللعبة

توقع الباسل عبد الله رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أن تحصد ميداليات في أولمبياد طوكيو العام المقبل في رياضة رفع الأثقال.





وقال عبد الله في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"فوزنا ب 270 ميدالية حتى الآن في البطولة منهم 101 ميدالية ذهبية و97 ميدالية فضية و72 ميدالية برونزية إنجاز كبير للرياضة المصرية التي تسير في الطريق الصحيح لحصد عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد طوكيو العام المقبل".





واختتم عبد الله تصريحاته قائلاً :"رفع الأثقال من الرياضات المتوقع أن نحصد فيها ميداليات في أولمبياد طوكيو".





وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر المقامة في دولة المغرب رقم قياسي جديد في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.





و نجح الأبطال المصريون ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق عدد 270 ميدالية بواقع 101 ميدالية ذهبية و 97 ميدالية فضية و 72 ميدالية برونزية.





كان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية 2015 التي أقيمت في الكونغو والتي حملت مصر لقبها بالحصول على عدد ميداليات 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية.





عادت بعثة مصر بعد أربع سنوات في المغرب لتكسر الرقم القياسي في عدد الميداليات من جديد وكتابة تاريخ جديد في دورات الألعاب الإفريقية.



