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54 مصابا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة الفلسطينية

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:31 ص
54 مصابا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة الفلسطينية
مسيرات العودة الفلسطينية
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أصيب نحو 54 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاط، مساء الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة (72) من مسيرات العودة، التي حملت عنوان "الوفاء للشهداء".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 54 إصابات منها 30 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ72 لمسيرة العودة وكسر الحصار، بينهم مسعف وصحفي.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين إلى مخيمات العودة بدءً من رفح وخان يونس جنوباً مرورا إلى البريج ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع، تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.

كان العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي انتشروا على المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة بهدف الاعتداء على المشاركين السلميين في المسيرة المطالبة بأدنى الحقوق الشرعية والحقوقية.

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