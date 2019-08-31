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أمريكا تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:12 ص
أمريكا تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء
ناقلة النقط الإيرانية
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أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها- بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية.

والناقلة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في بيان "سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

وأضافت "أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات".
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