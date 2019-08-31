"سبورت" تكشف عن توقع نيمار بشأن مفاوضات باريس وبرشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن شعور البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وهو في الساعات الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي تغلق نافذتها يوم الثاني من سبتمبر.





وذكرت صحيفة "سبورت" الشهيرة عبر غلافها الصادر صباح اليوم السبت أنه حتى آخر لحظة فأن نيمار متفائل جداً بمسألة التوقيع مع نادي برشلونة هذا الصيف.



