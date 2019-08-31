"حالة كركبة" من ألبوم أصالة الجديد تحظى بإعجاب الجمهور





حظت أغنية "حالة كركبة" من ألبوم أصالة الجديد بإعجاب الجمهور، وذلك بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة في وقت قصير للغاية.





وتقول كلمات الأغنية:

ﺣﺎﻟﺔ ﻛرﻛﺑﺔ..

ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻲ درﺑﻛﺔ..

ﻛل اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﻠﺧﺑطﺔ.. وﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣﻛﻌﺑﻠﺔ

ﻣﻠﯾت..

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ

واﺣﺷﺎﻧﻰ

ﻧوﯾت..

أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲ

ﻣن ﺗﺎﻧﻰ و ﻣﻠﯾت.

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ

واﺣﺷﺎﻧﻰ ﻧوﯾت..

أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲﻣن ﺗﺎﻧﻰ واﻣﺳﺢ ﻛل اﻟﻠﻰ راح ..

وأﻗﻔل ﻗﻠﺑﻲ ﺑﻣﻔﺗﺎح..

ﻋﻠﻲ ﻛل اﻟﻠﻰ ﻟﯾﮫ ﺑرﺗﺎح ..

وأرﺗﺎح

ﻋﺻﺑﯾﺗﻲ ﻏﻠطﺗﻲ..

ھو أﻧﺎ ﻻﻗﯾﺔ ﺻﺣﺗﻲ..

ﻋدﯾﮭﺎ وﻓوﺗﻲ..

ده ﻛل ﺣﺎﺟﺔ ﺑوﻗﺗﮭﺎ ﺗﻛﺷر ھﺿﺣﻛﻠﮭﺎ..

ھﺗزق ھزﻗﮭﺎ..

ﻟو أﻟف ﻣﺷﻛﻠﺔ.. ﺑﺎﻟراﺣﺔ ھﺣﻠﮭﺎ

و ﻣﻠﯾت..

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ واﺣﺷﺎﻧﻰ

ﻧوﯾت..

أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻰﻣﻠﯾت..

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ واﺣﺷﺎﻧﻰ

ﻧوﯾت.. أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻰ

واﻣﺳﺢ ﻛل اﻟﻠﻰ راح ..

وأﻗﻔل ﻗﻠﺑﻲ ﺑﻣﻔﺗﺎح..

ﻋﻠﻲ ﻛل اﻟﻠﻰ ﻟﯾﮫ ﺑرﺗﺎح ..

وأرﺗﺎح





كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.





ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".





وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.





كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدةـ، في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.





وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".





وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".





الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم



