بالأرقام.. ماذا قدم صلاح والنني تحت قيادة "مورات ياكين" مدرب الأهلي المُحتمل؟

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب السويسري مورات ياكين المدير الفني السابق من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفًا للمدرب المُقال مارتن لاسارتي، والذي رحل بعد الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.





وشهدت الساعات الماضية دخول الوفد الأهلاوي المتواجد في سويسرا حاليًا في مفاوضات مكثفة مع "مورات ياكين" لعرض عليه قيادة الفريق الأحمر بالموسم الجديد، ويبدو أن الاتفاق أصبح وشيكًا بين الطرفين، ومدرب بازل السابق بات على أعتاب تولي تدريب نادي القرن الإفريقي في الفترة القادمة.





مورات ياكين (44 عامًا)، سبق وتولي قيادة 10 أندية خلال مشواره التدريبي (كونكورديا بازل – جراسهوبرز – Frauenfeld - شباب جراسهوبرز – ثون – لوزيرن – بازل – سبارتاك موسكو – شفهازون – سيون).





قام "ياكين" بتدريب الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، ومحمد النني لاعب أرسنال، خلال قيادته لفريق بازل موسم 2012/ 2013، وتألق الثنائي تحت قيادته بشكل لافت للأنظار، وخاصة "صلاح" والذي ظهر بمستوي مميز مع المدرب السويسري حيث نجح في تطوير إمكانياته بشكل كبير ومنحه الفرصة للانطلاق والتوهج في سماء الكرة الأوروبية.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير ما قدمه محمد صلاح ومحمد النني تحت قيادة "ياكين" مدرب الأهلي المحتمل:-





1-محمد صلاح:

خاض محمد صلاح 67 مباراة تحت قيادة "مورات ياكين" في بازل السويسري علي مدار موسمين (2012 / 2013، 2013 / 2014) وذلك خلال منافسات بطولات (الدوري السويسري "40 مباراة" – كأس سويسرا "5 مباريات" – دوري أبطال أوروبا "6 مباريات" – الدوري الأوروبي "12 مباراة" – تصفيات دوري الأبطال "4 مباريات").





بلغ عدد الدقائق الفعلية التي خاضها محمد صلاح تحت قيادة "ياكين" 4241 دقيقة لعب، ونجح نجمنا المصري في تسجيل 17 هدفًا، وصنع 15 هدفًا، وحصد لقب بطولة الدوري السويسري "مرتين"، كما صعد مع بازل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 2012 / 2013 وخرج أمام تشيلسي، وحصل على جائزة لاعب العام في سويسرا بنفس الموسم.

2-محمد النني:

خاض محمد النني 74 مباراة تحت قيادة مورات ياكين في بازل السويسري علي مدار موسمي (2012 / 2013، 2013 / 2014)، وخاض مبارياته في بطولات (الدوري السويسري "47 مباراة" – كأس سويسرا "7 مباريات" – دوري أبطال أوروبا "3 مباريات" – الدوري الأوروبي "8 مباريات" – تصفيات دوري الأبطال "3 مباريات").





لعب "النني" 4921 دقيقة لعب فعلية مع بازل السويسري تحت قيادة "ياكين"، وسجل هدفًا وحيدًا، وصنع 3 أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء.

