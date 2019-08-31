وزير الخارجية الأمريكي يعين ممثلا خاصا في منطقة البلقان

قرر وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، تعيين ماثيو بالمر نائب مساعد الوزير ممثلا خاصا له فى منطقة البلقان.





وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن بالمر سيتولى قيادة الجهود لتعزيز مشاركة الولايات المتحدة الدبلوماسية لدعم السلام والاستقرار والازدهار فى المنطقة والتركيز على دمج دول غرب البلقان فى المؤسسات الغربية.





وأوضحت أن بالمر - فى إطار اختصاصاته الجديدة كممثل خاص - سيسافر إلى سلوفينيا ابتداءً من أول سبتمبر المقبل لحضور منتدى بليد الاستراتيجي.





كما سيمثل الولايات المتحدة فى اجتماعات أخرى معنية بالبلقان فى بروكسل وفيينا يومى 4 و 10 سبتمبر، وسيواصل منصبه كنائب مساعد الوزير فى مكتب الشئون الأوربية والأوروآسيوية وهو المنصب الذى يشغله منذ عام 2018.