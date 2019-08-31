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البرازيل تعلن إخماد جميع الحرائق في غابات الأمازون

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:54 ص
البرازيل تعلن إخماد جميع الحرائق في غابات الأمازون
حرائق البرازيل - صورة أرشيفية
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أ ش أ
 
أعلنت البرازيل إخماد جميع الحرائق التى كانت مندلعة فى غابات الأمازون، ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز الإخبارية، الجمعة.

وكانت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة فى مكافحتها.

وأعلن المعهد الوطنى لبحوث الفضاء فى البرازيل، أن النيران اندلعت فى ما يزيد على 72 ألف حريق فى غابات الأمازون المطيرة هذا العام - وهو عدد قياسى للحرائق فى الدولة.

ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضى التى بلغت 40 ألف حريق.
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